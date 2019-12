Decizie SURPRIZA luata de Bourceanu dupa ce a plecat de la Gloria Buzau! Ce va face fostul capitan al FCSB  

Alexandru Bourceanu a luat o decizie neasteptata la nici o saptamana dupa ce a renuntat la contractul cu Gloria Buzau.

Bourceanu, in varsta de 34 de ani, a semnat cu formatia din Liga 2 pe 25 octombrie, insa in urma cu 4 zile a plecat de la Gloria. Acum, Bourceanu ia o decizie uriasa in privinta viitorului sau. Potrivit liga2.ro, Bourceanu renunta la cariera de fotbalist si va incepe cursurile pentru a deveni antrenor.

Bourceanu a jucat doar 7 meciuri pentru Gloria Buzau, fara a marca vreun gol. Bourceanu si-a inceput cariera la Dunarea Galati in 2004. In 2008 a trecut la Otelul, iar apoi au urmat Poli Timisoara, FCSB, Trabzonspor, Arsenal Tula, Dunarea Calarasi si Gloria Buzau.

Bourceanu a castigat 7 trofee in cariera sa, 3 dintre acestea fiind titluri de campion, toate cu FCSB. Are si 26 de selectii in nationala Romaniei.