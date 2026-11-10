CITEȘTE ȘI: Nepotul lui Ionuț Lupescu a debutat în Liga 2 la CS Dinamo! Puștiul a jucat în naționala Elveției

Poli Timişoara a fost ţinută în şah de CSM Reşiţa, 0-0, luni, pe Stadionul Electrica, într-un meci din etapa a 13-a din Liga 2.

În altă partidă, SCM Râmnicu Vâlcea a întrecut-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-2, la Buftea.

Alexandru Sălcianu (8), Vasile Constantin (12) şi Brian Lemac (23) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru echipa antrenată de Ionuţ Chirilă au punctat George Gogescu (21) şi Robert Lecca (82).

Lecca, nepotul de soră al lui Ionuț Lupescu, este un mijlocaș central care abia a împlinit 17 ani.