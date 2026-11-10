VIDEO Nepotul lui Ionuț Lupescu, golazo în Liga 2! Cum a înscris Robert Lecca pentru CS Dinamo

Nepotul lui Ionuț Lupescu, golazo în Liga 2! Cum a înscris Robert Lecca pentru CS Dinamo Liga 2
SPORT.RO
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Tânărul mijlocaș central are 17 ani.

TAGS:
CS DinamoRobert LeccaGeorge GogescuIonut LupescuIonut Chirila
Din articol

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Poli Timişoara a fost ţinută în şah de CSM Reşiţa, 0-0, luni, pe Stadionul Electrica, într-un meci din etapa a 13-a din Liga 2.

În altă partidă, SCM Râmnicu Vâlcea a întrecut-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-2, la Buftea. 

Alexandru Sălcianu (8), Vasile Constantin (12) şi Brian Lemac (23) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru echipa antrenată de Ionuţ Chirilă au punctat George Gogescu (21) şi Robert Lecca (82).

Lecca, nepotul de soră al lui Ionuț Lupescu, este un mijlocaș central care abia a împlinit 17 ani.

Rezultatele din etapa 13 din Liga 2

Joi

Chindia Târgovişte - SC Popeşti-Leordeni 4-1

Sâmbătă

Unirea 04 Slobozia - CSM Olimpia Satu Mare 2-0

FC Metaloglobus - CSC Dumbrăviţa 1-0

CS Afumaţi - ACS FC Bacău 1-1

CSC 1599 Şelimbăr - CSL Ştefăneşti 0-2

Concordia Chiajna - AFC ASA Tg. Mureş 5-0

CS Gloria Bistriţa - Cetatea 1932 Suceava 3-1

FC Bihor Oradea - CSM Slatina 0-1

Luni

Politehnica Timişoara - CSM Reşiţa 0-0

CS Dinamo Bucureşti - SCM Râmnicu Vâlcea 2-3

Marţi

Metalul Buzău - Steaua Bucureşti (Stadion Gloria - Buzău, 19:30)

Clasamentul din Liga 2

1. Chindia Târgovişte 30 puncte (13 jocuri)

2. Politehnica Timişoara 29 (13)

3. CSM Slatina 28 (13)

4. SC Popeşti-Leordeni 27 (13)

5. Concordia Chiajna 25 (13)

6. CSM Reşiţa 25 (13)

7. Cetatea Suceava 22 (13)

8. Metalul Buzău 21 (12)

9. Metaloglobus 21 (13)

10. SCM Râmnicu Vâlcea 20 (13)

... Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo

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