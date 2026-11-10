Arcada a urcat pe locul al treilea, în timp ce Steaua rămâne cu o singură victorie.

Cei mai buni de la gazde au fost Luan Weber , cu 14 puncte, şi Ian Iereshcenko , 10 puncte.

Vicecampioana CSM Arcada Galaţi a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-20, 25-14, 25-18), luni, în Sala Polivalentă Dunărea, într-o partidă din etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei masculin.

”✨ 3-0 cu Steaua în aceeași atmosferă UNICĂ!

🏐 CSM Arcada s-a impus în minimum de seturi în fața echipei Steaua București, manșele fiind câștigate la 20, 14 și 18.

🫶 Publicul a fost iarăși LA ÎNĂLȚIME. Deși era o seară de luni. 😇 Mulțumim, Galați!

#Arcada #CSMArcada #Galati #Volei #HaiArcada” (CS Arcada Galați)

Reacția grupării din Ghencea

”🏐 VOLEI

Eșec la Galați

❤💙 Steaua a cedat azi după-amiază, în deplasare, în fața celor de la Arcada Galați, scor 0-3 (20-25, 14-25, 18-25), în ultimul joc din runda a patra a Diviziei A1.

Echipa pregătită de Cristian Imhoff a avut prea puține momente bune, în timp ce gazdele au făcut un joc aproape perfect.

👉 Azi, cele mai multe puncte pentru Steaua le-au reușit Nemanja Perunicic – 8, Timo Lohmus – 7 și Tim Stohr – 6.

🔜 În runda următoare, formația noastră va evolua pe teren propriu împotriva celor de la CSU Știința București. Întâlnirea este programată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 19:00, în Sala “Mihai Viteazul”, și va fi transmisă în direct pe canalul de TouTube Steaua TV.

#aicieSteaua #spiritdelupta #Steauasuntemnoi” (Steaua București)

Campioana Dinamo, lider în Divizia A1 la volei masculin

Clasamentul:

1. CS Dinamo Bucureşti 11 puncte

2. SCM ''U'' Craiova 10

3. CSM Arcada Galaţi 9

4. CS Rapid Bucureşti 9

5. CSM Corona Braşov 9

... Info: Agerpres