Se ingroasa gluma! Echipa lui Dragnea spulbera tot in Liga 2 si devine favorita la promovare. AICI: rezultatele din B

Turris Turnu Magurele are punctaj maxim dupa 4 etape.

Clubul finantat de firmele familiei politicianului Liviu Dragnea, Turris-Oltul Turnu Magurele, este lider autoritar in Liga 2. Dupa ce invinsesera in primele trei etape pe Pandurii Tg. Jiu (2-0), Daco-Getica Bucuresti (3-0) si Rapid (3-1), teleormanenii au invins, astazi, in deplasare, pe Concordia Chiajna (3-0) si au ajuns la punctat maxim dupa 4 etape, 12 puncte, avand un golaveraj incredibil de +10 (11-1).

UTA, o alta echipa care invinsese tot in primele trei partide, a pierdut astazi in deplasarea de la Timisoara, contra Ripensiei (1-2), in timp ce Gloria Buzau are un meci dificil maine, la Cluj, cu Universitatea.



Cu liniste financiara, cu Erik Lincar pe banca si cu un lot valoros si experimentat, din care fac parte jucatori precum Cristian Bud, Adrian Voicu, Silviu Pana, George Calintaru, Cristian Ciobanu, Catalin Parvulescu, Charles Acolatse sau Denis Ispas, Turris si-a depus deja serios candidatura pentru promovare si ar putea deveni noua promovata-surpriza in Liga 1, desi in esalonul secund mai evolueaza echipe de traditie ca UTA, „U Cluj” sau Petrolul.

