INCREDIBIL! Bratu a plecat dupa 18 zile de la Turris. Prima reactie a antrenorului

Florin Bratu a rezistat mai putin de 3 saptamani pe banca fostului lider din B.

Bratu si-a dat demisia dupa numai 18 zile la Turnu Magurele. Antrenorul a stat pe banca in 4 partide. A reusit numai o victorie si a coborat cu Turris pe pozitia secunda in clasament. Bratu lasa de inteles ca relatia dintre el si vestiar a dus la ruptura.

"Filosofia, gandirea mea despre fotbal si ideile mele nu corespund cu ce e acolo. Stilul meu de joc nu putea fi interpretat de jucatori. Si nici nu pareau dispusi la aceasta schimbare", a spus Bratu pentru Gazeta Sporturilor.

Turris e nou-promovata in B, dar isi propune sa se lupte pentru un loc in Liga 1! Are doar un punct sub liderul CS Mioveni. Turris a inceput campionatul cu Erik Lincar antrenor. Lincar a plecat in urma unui conflict cu sefii, nemultumiti de indepartarea lui Cristi Bud din lot.