BREAKING NEWS | Marius Baciu a explicat de ce a fost ridicat de trupele speciale! Prima reactie a antrenorului lui Turris dupa ce a fost eliberat: "Jenant!"

Marius Baciu a explicat, la iesirea de la audierile de la Parchet, ca un parinte al unui jucator de la Daco-Getica l-a acuzat ca a luat bani pentru a baga un alt copil sa joace.

"Ce sa se intample... Am fost intr-o situatie pur si simplu jenanta. Chiar nu credeam ca pot sa fiu invinuit pentru asemenea lucruri. M-a reclamat un parinte de la Daco-Getica ca as fi luat eu bani si nu l-am bagat pe fii-su. Mai multe va spune domnul avocat. Sunt socat si de ce s-a scris. Eu sunt contra pariurilor. Nu am intrat niciodata intr-o casa de pariuri.

Toata situatia a fost legata de nemultumirea unui parinte de la Daco-Getica, cu amenintari. Mie mi s-a intamplat lucrul acesta, nu am negat. Eu va spun ca am fost si sunt parinte de copil si am investit intr-o scoala de fotbal si nu mi-am favorizat copilul meu. Chiar am avut probleme din cauza investitiilor pe care le-am facut. Sa ajung sa fiu invinuit ca am luat bani de la el si nu am bagat copilul lor. Asa sa le ajute Dumnezeu la fiecare.

M-a speriat foarte tare situatia. Vlad (n.r. avocatul) m-a atentionat de multe ori ca se poate intampla orice si sa nu fac nicio miscare pana nu vorbesc cu el. Mai mult a durat pana a venit Vlad. Declaratia a fost o jumatate de ora.

Am fost comunicativ si le-am explicat cu sinceritate ce s-a intamplat. Le-am spus adevarul. Eu cred ca am fost si sunt un tip corect in orice privinta.

Eu n-am putut sa ma bucur de rezultatul meciului. Pentru mine a fost ceva... Am medicamentele in buzunar. M-au luat pe nepusa masa, poti sa cazi si sa mori. Te poti astepta la orice, ca nu stiam despre ce e vorba. Eu sunt corect si lumea fotbalului ma cunoaste. Sa mi se aduca asemenea acuzatii, e jenant", a declarat Marius Baciu la iesirea de la Parchet.

Avocat: "Nu s-a luat nicio masura preventiva!"

Avocatul lui Baciu, Vlad Hosu, a explicat ca cercetarile vor continua si ca rezultatul anchetei va demonstra nevinovatia antrenorului.

"Nu este adevat ce s-a scris in presa, nu este nicio legatura cu mafia pariurilor. Acuzatia e destul de facil de demontat. Nu e vreo proba ca a savarsit vreo fapta penala, nu are nicio masura preventiva. Se vor continua cercetarile pentru a demonstra ca nu este vinovat. Acum are calitate de suspect. Nu s-a luat niciun fel de masura preventiva si am convingerea ca intr-un timp mai scurt sau mai lung vom veni in fata dumneavoastra si vom demonstra ca nu este vinovat", a spus avocatul lui Baciu.