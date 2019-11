Au fost pariurile de vina pentru retinerea lui Baciu? Anuntul presedintelui de la Turris dupa ce antrenorul a fost arestat la meci

Marius Baciu a fost ridicat de DIAS de la meciul Snagov-Turris!

Presedintele Madalin Ionita s-a declarat uimit de cele intamplate si spune ca nu stie absolut nimic. Potrivit celor de la gsp, Ionita a declarat ca in cazul in care motivul retinerii are legaturi sportive, colaborarea dintre club si Marius Baciu va lua sfarsit:

"Suntem socati. Asteptam un comunicat din partea celor care l-au ridicat. Daca este pe linie sportiva, e clar ca nu mai putem continua. Ne delimitam de astfel de lucruri. Baciu e de doua saptamani la noi. Banuiesc ca nu este vorba de fapte petrecute aici.

Eu sunt curat, clubul, cred eu, ca e curat. Daca cineva a facut ceva fara stirea mea trebuie sa raspunda legii. Asteptam si noi sa vedem comunicatul. Pana atunci suntem in stare de soc si nu stim ce sa spunem", a spus Madalin Ionita pentru gsp.