Au incheiat anul cu bine. Rapid, victorie la ultimul meci din 2019! Cum arata clasamentul din Liga 2

Rapid a castigat cu 3-1 pe terenul Concordiei Chiajna in etapa a 21-a din Liga a 2-a.

Rapidistii au controlat jocul cu Chiajna si au bifat un succes clar. Labeau a deschis scorul rapid, in minutul 5, desi se afla in ofsaid in momentul in care a primit pasa. Pe finalul primei reprizei ilfovenii au asaltat poarta giulestenilor, dar scorul a ramas neschimbat.

In partea secunda Alami a marit avantajul oaspetilor, iar giulestenii au avut cateva momente de relaxare in joc. In minutul 72 Albu a redus din diferenta, insa Jorza a risipit orice urma de emotie in minutul 90+1, Rapidul impunandu-se la final cu 3-1.

Trupa antrenata de Daniel Pancu a ajuns astfel la trei succese in ultimele cinci runde, terminand anul pe locul trei, cu 35 de puncte, trei mai putine decat liderul UTA Arad, care va juca duminica.