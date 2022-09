Nicolae Badea și-a luat mâna de pe Dinamo: „Da, e adevărat, mă retrag!” 

În ultimele două decenii, Nicolae Badea (73 ani) a fost un personaj semnificativ în istoria lui Dinamo. Chiar și după ce s-a retras oficial din conducerea clubului, omul de afaceri a susținut echipa prin Programul DDB, unde a cotizat sume importante.

Nicolae Badea s-a retras din Programul DDB

Însă, chiar înaintea meciului cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, pentru calificarea în grupele Cupei României, joi, de la 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro, Nicolae Badea a anunțat că și-a plătit cotizația VIP până la finalul anului, retrăgându-se din Programul DDB.

„Da, e adevărat, mă retrag din Programul DDB ! Sunt sigur că vor veni în locul meu alți dinamoviști care să construiască un viitor mai bun acestei grupări. Eu mă opresc aici!

Am achitat în avans cotizația VIP pe tot anul, sper să le folosească mica mea contribuție. Programul DDB a avut multe momente când merită aplauze, dar și acțiuni mai puțin inspirate… Le urez mult succes!”, a declarat Nicolae Badea pentru Fanatik.

Nicolae Badea și Andre Cristea, implicați la ACS FC Dinamo, în Liga 4

Nicolae Badea este finanțatorul echipei ACS FC Dinamo, din Liga 4, pe care Andrei Cristea (38 ani) o conduce către promovarea în al treilea eșalon. Totodată, fostul atacant al „câinilor” și al Stelei (n.r. actuala FCSB) consideră că echipa susținută financiar de Badea poate este adevărata Dinamo București.

„A încredere în domnul Badea. Deja am început campionatul, am câștigat două meciuri, am un lot bun. Sunt convins că această echipă, dacă juca în Liga 3, se bătea la promovare. Nu știu exact, se vrea promovare clar. E o echipă curată, care o ia de la zero ca Rapid, Craiova. Mai sunt și alte discuții.

Lucrurile sunt simple. Echipa din Liga 2 are mari probleme financiare, e echipa CS din Liga 3 și este echipa FC Dinamo, care are stema, palmaresul și tot. Din ce știu eu, echipa din Liga 2 are cesionată pe o perioadă (n.r. dreptul de folosință stemă). În schimb proprietarul acestor branduri e FC Dinamo”, a declarat Andrei Cristea pentru DigiSport, la începtul lui septembrie.

VIDEO Deian Sorescu, declarații după România - Bosnia 4-1