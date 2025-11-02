Nervi întinși la maximum în Steaua - Dumbrăvița! Ce a spus Oprița despre incidentele din teren

Nervi întinși la maximum în Steaua - Dumbrăvița! Ce a spus Oprița despre incidentele din teren
Daniel Oprița a fost deranjat de arbitraj la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița 1-0.

liga 2SteauadumbravitaDaniel Oprita
Steaua a pierdut meciul de acasă cu Dumbrăvița, scor 0-1, în urma golului marcat din penalty de Cristian Pădurariu, în minutul 76. 

Au avut și „militarii” penalty, dar Bogdan Chipirliu a ratat lovitura de la 11 metri în minutul 90+5.

Daniel Oprița a dezvăluit de unde a izbucnit conflictul de la finalul partidei

În finalul meciului a avut loc un conflict între cele două formații, la care a luat parte și antrenorul Stelei, Daniel Oprița.

Antrenorul „militarilor” a explicat că cele două formații au fost enervate de maniera de arbitraj, iar conflictul din final a izbucnit după ce unul dintre jucătorii oaspeților ar fi înjurat înspre banca Stelei.

„Toată lumea zice că atunci când joci cu Dumbrăvița meciul trebuie câștigat. E un joc capcană, eu l-a zis și băieților, ei s-au relaxat, le-am spus toată săptămâna. E destul de greu să îi motivezi la meciuri de genul ăsta. 

Ne-am creat ocazii foarte mari, am ratat și un penalty, probabil că nu a fost, a fost dat în compensație pentru că nici al lor nu a părut că a fost, mie nu îmi place să îmi să dai un penalty dacă ai greșit.

I-am dat un sfat domnului arbitru, fiind tânăr, nu a gestionat cum trebuie și s-a ajuns la o stare de nervozitate și din cauza lui.

(n.r. A fost acea stare de nervozitate, ce s-a întâmplat acolo?) Am fost nervos, normal. Un jucător de-al lor a făcut niște semne... nu mai contează acum. S-a ratat și acel penalty au fost foarte mulți nervi, dar am zis-o, arbitrul putea să gestioneze altfel și nu se mai ajungea aici.”, a spus Daniel Oprița, după înfrângerea cu Dumbrăvița.

Pentru Steaua a fost al treilea eșec din acest sezon și primul de pe teren propriu. Formația din Ghencea ocupă locul 4 după 12 etape, cu 23 de puncte, 9 sub liderul Corvinul.

De partea cealaltă, CSC Dumbrăvița a obținut doar al treilea succes din acest sezon și a urcat pe 16, cu 11 puncte.

