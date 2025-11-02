LIVE VIDEO ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!

ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo! Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipele departamentale evoluează duminică în etapa a 12-a din Liga 2.

TAGS:
CS DinamoSteauaConcordia Chiajnacsc dumbravitaliga 2
Din articol

Steaua - CSC Dumbrăvița

Echipele de start

Concordia Chiajna - CS Dinamo

Echipele de start

Ce s-a întâmplat în meciurile de sâmbătă din Liga 2

CS Afumaţi a învins-o pe ASA Târgu Mureş cu scorul de 2-1, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 12-a din Liga 2.

Gazdele veneau după patru etape fără victorie, un egal şi trei eşecuri.

Rezultatele din etapa 12:

Vineri

Politehnica Iaşi - FC Bihor Oradea 2-1

Sâmbătă

Metalul Buzău - AFC Câmpulung Muscel 4-0

Ceahlăul Piatra Neamţ - CSM Olimpia Satu Mare 1-0

FC Bacău - CSC 1599 Şelimbăr 1-1

Gloria Bistriţa - Corvinul Hunedoara 0-1

CSM Slatina - Chindia Târgovişte 1-1

CS Tunari - CSM Reşiţa 0-1

CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş 2-1

Duminică se vor juca meciurile Steaua Bucureşti - CSC Dumbrăviţa (Stadion Steaua - Bucureşti, 11:00), Concordia Chiajna - CS Dinamo Bucureşti (Stadion Concordia - Chiajna, 11:00).

Ultimul meci al etapei va avea loc marţi, între FC Voluntari şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion ''Anghel Iordănescu'' - Voluntari, 17:00).

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Clasamentul LIVE din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, &icirc;n exclusivitate pe VOYO! &bdquo;Cetățenii&rdquo; &icirc;și pot lua revanșa pe &bdquo;Etihad&rdquo;
Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! „Cetățenii” își pot lua revanșa pe „Etihad”
West Ham - Newcastle, de la 16:00, &icirc;n exclusivitate pe VOYO! Duel la discreția &bdquo;coțofenelor&rdquo; la prima vedere
West Ham - Newcastle, de la 16:00, în exclusivitate pe VOYO! Duel la discreția „coțofenelor” la prima vedere
U. Craiova - Rapid, de la 20:30! Echipe probabile + cote la pariuri pentru marcatori + Analiza lui Dan Chilom
U. Craiova - Rapid, de la 20:30! Echipe probabile + cote la pariuri pentru marcatori + Analiza lui Dan Chilom
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din &bdquo;U&rdquo; &ndash; FCSB 0-2
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din „U” – FCSB 0-2
Rom&acirc;nia - Slovacia, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO! Ultimul meci al tricolorilor la Trofeul Carpați
România - Slovacia, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO! Ultimul meci al tricolorilor la Trofeul Carpați
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”



Recomandarile redactiei
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din &bdquo;U&rdquo; &ndash; FCSB 0-2
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din „U” – FCSB 0-2
Două variante pentru Gică Hagi: Asta &icirc;și dorește acum!
Două variante pentru Gică Hagi: "Asta își dorește acum!"
Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun
Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"
Marele vinovat din &rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB: &bdquo;Să plătească!&rdquo;
Marele vinovat din ”U” Cluj - FCSB: „Să plătească!”
Simona Halep, alături de Muguruza și Sabalenka la Turneul Campioanelor! Mesajul transmis
Simona Halep, alături de Muguruza și Sabalenka la Turneul Campioanelor! Mesajul transmis
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa Rom&acirc;niei! Debutează Florin Bratu și intră &rdquo;greii&rdquo; cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Liţă Dumitru s-a &icirc;ntors! Cu ce echipă a semnat fostul antrenor al FCSB
Liţă Dumitru s-a întors! Cu ce echipă a semnat fostul antrenor al FCSB
S-a despărțit de FCSB și a semnat cu o divizonară secundă! Mulțumesc
S-a despărțit de FCSB și a semnat cu o divizonară secundă! "Mulțumesc"
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!