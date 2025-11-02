LIVE VIDEO ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
Echipele departamentale evoluează duminică în etapa a 12-a din Liga 2.
Ce s-a întâmplat în meciurile de sâmbătă din Liga 2
CS Afumaţi a învins-o pe ASA Târgu Mureş cu scorul de 2-1, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 12-a din Liga 2.
Gazdele veneau după patru etape fără victorie, un egal şi trei eşecuri.
Rezultatele din etapa 12:
Vineri
Politehnica Iaşi - FC Bihor Oradea 2-1
Sâmbătă
Metalul Buzău - AFC Câmpulung Muscel 4-0
Ceahlăul Piatra Neamţ - CSM Olimpia Satu Mare 1-0
FC Bacău - CSC 1599 Şelimbăr 1-1
Gloria Bistriţa - Corvinul Hunedoara 0-1
CSM Slatina - Chindia Târgovişte 1-1
CS Tunari - CSM Reşiţa 0-1
CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş 2-1
Duminică se vor juca meciurile Steaua Bucureşti - CSC Dumbrăviţa (Stadion Steaua - Bucureşti, 11:00), Concordia Chiajna - CS Dinamo Bucureşti (Stadion Concordia - Chiajna, 11:00).
Ultimul meci al etapei va avea loc marţi, între FC Voluntari şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion ''Anghel Iordănescu'' - Voluntari, 17:00).
Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Clasamentul LIVE din Liga 2
