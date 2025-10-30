Cele două echipe s-au întâlnit în prima rundă din Cupa României, iar la capătul celor 90 de minute, Rapid s-a impus cu 4-0 și a obținut toate cele trei puncte în Giulești, din postura de echipă oaspete.

”E surprinzător ce se întâmplă în clasament?” Denis Ciobotariu, fără rețineri despre FCSB și CFR Cluj

După o accidentare care l-a ținut pe bară două luni, Denis Ciobotariu a revenit la Rapid cu Dumbrăvița. Fundașul a intrat după o oră de joc în locul lui Kramer și a rămas pe teren până la fluierul de final.

După meci, Ciobi s-a bucurat că a prins minute în cupă. A fost întrebat și despre clasamentul Superligii și a ținut să puncteze că locurile lui FCSB și CFR Cluj sunt surprinzătoare.



”Mă bucur că a câștigat echipa și mă bucur că am revenit. A fost o perioadă grea pentru mine, mă bucur că sunt aici. Orice echipă din eșalonul secund sau chiar al treilea vine foarte motivată! Se poate întâmpla să primești gol, s-a întâmplat și aseară.



Nu cred că e mai greu de pregătit un meci cu o asemenea echipă, dar e greu, oricum. Azi ne-am pregătit foarte bine, am fost montați. Am fost pregătiți mental. Am făcut un joc bun. Eu sunt bine, altfel, nu eram pe teren!



Mă bucur pentru rezultatele echipei din campionat. Suntem o echipă, suntem o familie și ne bucurăm împreună. Dar ne și supărăm împreună. A fost greu în momentul în care am lipsit, mai ales că am lipsit o perioadă bună.



(n.r. E surprinzător ce se întâmplă în clasament?) Da... FCSB, CFR... Pot să spun că e surprinzător, că te aștepți ca echipele bine cotate să fie mai sus. Dar, rezultatul e ce ai pregătit până la urmă și faptul că suntem acolo e că am meritat locul”, a spus Ciobotariu.

