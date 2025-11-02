Dumbrăvița s-a impus după golul marcat din penalty de Cristian Pădurariu, în minutul 76. Steaua a avut posibilitatea de a egala în minutul 90+5, tot din penalty, însă Bogdan Chipirliu a trimis peste poartă.

Scandal după Steaua - Dumbrăvița 0-1 La câteva secunde după ratarea lui Chipirliu a izbucnit un conflict între jucătorii celor două echipe cu numeroase înjurături și îmbrânceli. Centralul Robert Mormeci le-a acordat doar cartonașe galben lui Adrian Ilie (Steaua), Nicolae Sofran și Gheorghe Gondiu (Dumbrăvița).



Jocul s-a reluat ulterior pentru câteva secunde, apoi s-a fluierat finalul, moment în care a izbucnit un nou conflict între jucători. Stelistul Adrian Ilie a fost din nou în centrul scandalului.

Daniel Oprița, și el foarte furios, a încercat totuși să își calmeze jucătorii, în special pe Bogdan Chipirliu, care a înjurat mai mulți adversari.



Pentru Steaua a fost al treilea eșec din acest sezon și primul de pe teren propriu. Formația din Ghencea ocupă locul 4 după 12 etape, cu 23 de puncte, 9 sub liderul Corvinul.

De partea cealaltă, CSC Dumbrăvița a obținut doar al treilea succes din acest sezon și a urcat pe 16, cu 11 puncte.

