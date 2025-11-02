FOTO ȘI VIDEO Scandal după Steaua - Dumbrăvița: înjurături, îmbrânceli și Oprița furios

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua a pierdut în Ghencea contra celor de la CSC Dumbrăvița, scor 0-1, iar la finalul meciului a izbucnit un conflict între cele două tabere.

TAGS:
Steaua Bucuresticsc dumbravitaAdrian IlieDaniel OpritaBogdan Chipirliu
Din articol

Dumbrăvița s-a impus după golul marcat din penalty de Cristian Pădurariu, în minutul 76. Steaua a avut posibilitatea de a egala în minutul 90+5, tot din penalty, însă Bogdan Chipirliu a trimis peste poartă.

Scandal după Steaua - Dumbrăvița 0-1

La câteva secunde după ratarea lui Chipirliu a izbucnit un conflict între jucătorii celor două echipe cu numeroase înjurături și îmbrânceli. Centralul Robert Mormeci le-a acordat doar cartonașe galben lui Adrian Ilie (Steaua), Nicolae Sofran și Gheorghe Gondiu (Dumbrăvița).

  • Steaua 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jocul s-a reluat ulterior pentru câteva secunde, apoi s-a fluierat finalul, moment în care a izbucnit un nou conflict între jucători. Stelistul Adrian Ilie a fost din nou în centrul scandalului.

Daniel Oprița, și el foarte furios, a încercat totuși să își calmeze jucătorii, în special pe Bogdan Chipirliu, care a înjurat mai mulți adversari.

Pentru Steaua a fost al treilea eșec din acest sezon și primul de pe teren propriu. Formația din Ghencea ocupă locul 4 după 12 etape, cu 23 de puncte, 9 sub liderul Corvinul.

De partea cealaltă, CSC Dumbrăvița a obținut doar al treilea succes din acest sezon și a urcat pe 16, cu 11 puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
ULTIMELE STIRI
OUT de la FCSB pentru meciul cu Basel! A fost lăudat, dar nu va juca &icirc;n Elveția
OUT de la FCSB pentru meciul cu Basel! A fost lăudat, dar nu va juca în Elveția
Hellas Verona - Inter Milano, GOOOOL ACUM din schema lui Cristi Chivu! &Icirc;ncă un hop &icirc;n Serie A pentru antrenorul rom&acirc;n
Hellas Verona - Inter Milano, GOOOOL ACUM din schema lui Cristi Chivu! Încă un hop în Serie A pentru antrenorul român
Final dramatic &icirc;n derby-ul basc Real Sociedad - Athletic Bilbao: golul victoriei, marcat &icirc;n 90+2!
Final dramatic în derby-ul basc Real Sociedad - Athletic Bilbao: golul victoriei, marcat în '90+2!
Edi Iordănescu ar putea da lovitura după despărțirea de Legia! Scenariul incredibil lansat de polonezi
Edi Iordănescu ar putea da lovitura după despărțirea de Legia! Scenariul incredibil lansat de polonezi
Brest - Olympique Lyon, cap de afiș pe VOYO! De la 16:00 și 18:15, alte cinci meciuri din Ligue 1
Brest - Olympique Lyon, cap de afiș pe VOYO! De la 16:00 și 18:15, alte cinci meciuri din Ligue 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”

Săptăm&acirc;nă neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa

Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa



Recomandarile redactiei
Hellas Verona - Inter Milano, GOOOOL ACUM din schema lui Cristi Chivu! &Icirc;ncă un hop &icirc;n Serie A pentru antrenorul rom&acirc;n
Hellas Verona - Inter Milano, GOOOOL ACUM din schema lui Cristi Chivu! Încă un hop în Serie A pentru antrenorul român
OUT de la FCSB pentru meciul cu Basel! A fost lăudat, dar nu va juca &icirc;n Elveția
OUT de la FCSB pentru meciul cu Basel! A fost lăudat, dar nu va juca în Elveția
Edi Iordănescu ar putea da lovitura după despărțirea de Legia! Scenariul incredibil lansat de polonezi
Edi Iordănescu ar putea da lovitura după despărțirea de Legia! Scenariul incredibil lansat de polonezi
Un străin surpriză! Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
"Un străin surpriză!" Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
Final dramatic &icirc;n derby-ul basc Real Sociedad - Athletic Bilbao: golul victoriei, marcat &icirc;n 90+2!
Final dramatic în derby-ul basc Real Sociedad - Athletic Bilbao: golul victoriei, marcat în '90+2!
Alte subiecte de interes
Dezvăluire fabuloasă a lui Jean Vlădoiu: Lăcătuș era idolul meu, &icirc;mi lăsasem plete ca el. Eram un mic indian
Dezvăluire fabuloasă a lui Jean Vlădoiu: "Lăcătuș era idolul meu, îmi lăsasem plete ca el. Eram un mic indian"
Magicul 7. Steaua a sărbătorit 77 de ani cu Marius Lăcătuș și Jean Vlădoiu
Magicul 7. Steaua a sărbătorit 77 de ani cu Marius Lăcătuș și Jean Vlădoiu
Paul Codrea revine &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: &rdquo;Bun venit!&rdquo;
Paul Codrea revine în fotbalul românesc: ”Bun venit!”
După 10 sezoane &icirc;n Superliga, a semnat cu noua echipă: Să fie &icirc;ntr-un ceas bun!
După 10 sezoane în Superliga, a semnat cu noua echipă: "Să fie într-un ceas bun!"
Laude pentru fotbalistul criticat dur de Gigi Becali: Jucătorul cu cea mai mare calitate din ofensivă
Laude pentru fotbalistul criticat dur de Gigi Becali: "Jucătorul cu cea mai mare calitate din ofensivă"
Adrian Ilie critică dur un fotbalist de la FCSB: &bdquo;E jucător de mijlocul clasamentului&rdquo;
Adrian Ilie critică dur un fotbalist de la FCSB: „E jucător de mijlocul clasamentului”
CITESTE SI
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

stirileprotv Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Atac s&acirc;ngeros &icirc;n Marea Britanie. Zece oameni au fost &icirc;njunghiați &icirc;n tren. Premierul Keir Starmer: &bdquo;Un incident &icirc;ngrozitor&rdquo;

stirileprotv Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

Cătălin Drulă intră oficial &icirc;n cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

stirileprotv Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!