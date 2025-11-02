VIDEO Steaua - CSC Dumbrăvița 0-1! Reacția echipei din Timiș după victoria istorică din Ghencea

Steaua - CSC Dumbrăvița 0-1! Reacția echipei din Timiș după victoria istorică din Ghencea Liga 2
Alexandru Hațieganu
Surpriză în etapa cu numărul 12 din Liga 2.

Steaua a fost învinsă de CSC Dumbrăviţa cu scorul de 1-0, duminică, în Ghencea, în etapa a 12-a din Liga 2. LIVE TEXT AICI

Cristian Pădurariu (76 - din penalty) a marcat singurul gol al partidei, în timp ce golgheterul Bogdan Chipirliu (Steaua) a ratat un penalty în minutul 90+5!

⌛️ FINAL în Ghencea. Victorie superbă obținută în deplasare, cu Steaua București, după 90 de minute în care alb-verzii noștri au arătat atitudine și mult suflet! 💚

✊🇳🇬 Bravo, Dumbrăvița!

💚 Vă salutăm din Ghencea! Pornim spre Dumbrăvița, cu toate punctele în cont! 💪, a postat la final CSC Dumbrăvița pe pagina oficială de Facebook a clubului din comuna din județul Timiș.

Scandal după Steaua - Dumbrăvița: înjurături, îmbrânceli și Oprița furios

La câteva secunde după ratarea lui Chipirliu a izbucnit un conflict între jucătorii celor două echipe cu numeroase înjurături și îmbrânceli. 

Centralul Robert Mormeci le-a acordat doar cartonașe galben lui Adrian Ilie (Steaua), Nicolae Sofran și Gheorghe Gondiu (Dumbrăvița).

Jocul s-a reluat ulterior pentru câteva secunde, apoi s-a fluierat finalul, moment în care a izbucnit un nou conflict între jucători. Stelistul Adrian Ilie a fost din nou în centrul scandalului.

Daniel Oprița, și el foarte furios, a încercat totuși să își calmeze jucătorii, în special pe Bogdan Chipirliu, care a înjurat mai mulți adversari.

Pentru Steaua a fost al treilea eșec din acest sezon și primul de pe teren propriu. Formația din Ghencea ocupă locul 4 după 12 etape, cu 23 de puncte, 9 sub liderul Corvinul.

Rezultatele din etapa 12 și clasamentul din Liga 2

Vineri

Politehnica Iaşi - FC Bihor Oradea 2-1

Sâmbătă

AFC Metalul Buzău - AFC Câmpulung Muscel 4-0

ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ - CSM Olimpia Satu Mare 1-0

ACS FC Bacău - CSC 1599 Şelimbăr 1-1

CS Gloria Bistriţa - ACS FC Corvinul Hunedoara 0-1

CSM Slatina - AFC Chindia Târgovişte 1-1

CS Tunari - CSM Reşiţa 0-1

CS Afumaţi - AFC ASA Târgu Mureş 2-1

Duminică

Steaua Bucureşti - CSC Dumbrăviţa 0-1

CS Concordia Chiajna - CS Dinamo Bucureşti 2-1

Ultimul meci al etapei va avea loc marţi, între FC Voluntari şi ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion ''Anghel Iordănescu'' - Voluntari, 17:00).

Clasamente oferite de Sofascore
