„Așa nu!” Cel mai tânăr antrenor din fotbalul românesc îi întoarce spatele lui Gigi Becali

La finalul partidei, Dragoș Militarul, antrenorul Unirii Dej și unul dintre cei mai tineri tehnicieni din fotbalul românesc, a vorbit printre altele și de posibilitatea de a prelua banca tehnică a FCSB-ului.

Antrenorul de doar 32 de ani a dezvăluit că nu se pune problema în momentul de față pentru așa ceva, deoarece nu deține o licență PRO și în plus nici nu ar putea lucra cu Gigi Becali.

„Nu am licență, aștept din 2018. S-a făcut un an din 2019 în 2020 și de patru ani nu se mai face. Și aștept și eu... că am terminat liceul și vreau să fac facultatea, dar nu pot.

N-are rost să vorbim acum despre o ofertă de la FCSB. N-am cum să mă gândesc acum la asta.

N-aș avea cum să lucrez cu domnul Becali! Așa nu, în felul acesta (n.r. - să primească ordine de la patronul vicecampioanei) nu aș putea lucra cu el”, a spus Dragoș Militaru la finalul meciului CSA Steaua - Unirea Dej.

FCSB, fără antrenor după plecarea lui Strizu

FCSB a rămas fără antrenor principal după ce Leo Strizu a renunțat la începutul lunii martie la această funcție pe care o deținea oricum numai în acte la vicecampioana României. Favorit să preia funcția de „principal” la FCSB este Elias Charalambous (42 de ani), fost jucător la FC Vaslui în sezonul 2012/2013.

Fără titlul din 2015, FCSB începe playoff-ul pe locul trei, după Farul și CFR. În primul duel, roș-albaștrii dau peste Universitatea Craiova, pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 20:00.