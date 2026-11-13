„La CFR, după ce marcam un gol, puteam să îmi comand o cafea și să îmi aprind și o țigară, în cazul în care eram fumător. Șansele ca adversarii să ne dea un gol erau foarte, foarte mici. Totul la CFR a fost construit în timp. Au câștigat 8 campionate, plus o groază de meciuri cu 1-0, rămase în ADN-ul clubului”, a transmis Daniel Pancu, potrivit Digisport.
Daniel Pancu sună adunarea în Giulești: „Trebuie să apăs un buton de panică”
Antrenorul Daniel Pancu este profund nemulțumit de atitudinea fotbaliștilor săi în momentele în care echipa preia conducerea pe tabelă.
Lipsă de concentrare în Giulești
Potrivit antrenorului, situația se schimbă radical pe banca alb-vișiniilor, unde avantajul aduce un blocaj. Jucătorii își pierd concentrarea pe faza de construcție, greșesc execuțiile și cedează rapid posesia.
„La Rapid, pericolul cel mai mare pentru mine începe după ce marcăm un gol. De multe ori am impresia că trebuie să apăs un buton de panică, pe undeva. Nu mă mai aude nimeni și nu mă mai înțelege nimeni! Apar multe pase greșite și multe mingi pierdute. La CFR, sunt lucruri care s-au câștigat în ultimii 20 de ani, în timp ce la Rapid s-au pierdut. Ultimul trofeu s-a cucerit în 2007”, a spus antrenorul.
Giuleștenii ocupă poziția a treia în SuperLiga, cu 31 de puncte la finalul primelor 15 etape din actualul sezon. Formația bucureșteană se află la doar două lungimi în spatele liderilor Universitatea Craiova și Dinamo.
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