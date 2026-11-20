Gigi Becali și-a dorit să îl păstreze în club, însă într-o funcție simbolică, nu de decizie. Stoica nu a acceptat varianta patronului fostei campioane.

LPF, o potențială variantă pentru Mihai Stoica

„MM” ar putea să își găsească rapid un alt loc de muncă. Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), s-a arătat deschis cu privire la o colaborare cu fostul oficial de la FCSB, despre care a avut doar cuvinte de laudă.

„Cu siguranță poate fi un câștig. Are o experiență foarte mare, e apreciat, e capabil să își construiască relații, are relații bune, de ce nu?

Trebuie întrebat dânsul ce și-ar dori mai departe. Să ocupe o funcție la nivel administrativ în fotbal, să își ia un an sabatic, să se se întoarcă la FCSB. Am văzut mai multe discuții, mai multe opțiuni. Cu siguranță că după atâția ani în care a lucrat în condiții de presiune, în primul rând pentru rezultate, poate că avea nevoie de o pauză.

Nu am avut nicio discuție. Cred, în primul rând, că ar trebui să știm și din partea dânsului ce vrea să facă mai departe. La cum îl înțeleg pe domnul Stoica presupun că are nevoie de o pauză. Să se liniștească, să iasă un pic din presiunea zilnică pe care o generează munca într-un club de fotbal.

Repet, de ce nu? E un om cu mare experiență și e unul dintre conducătorii importanți ai fotbalului românesc din ultimii 20-30 de ani”, a declarat Justin Ștefan, potrivit gsp.ro.