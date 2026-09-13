CLASAMENT Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr 4-0! Doi foști jucători de la FCSB, titulari alături de Totti în echipa lui Leo Grozavu

Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr 4-0! Doi foști jucători de la FCSB, titulari alături de Totti în echipa lui Leo Grozavu Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul s-a disputat în cadrul etapei a șaptea din Liga 2.

TAGS:
Chindia Târgoviște - CSC ȘelimbărChindia Targovistecsc selimbarLeo Grozavuliga 2
Din articol

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Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr 4-0

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat ieri la CS Dinamo

CS Dinamo, echipa de juniori antrenată de Ionuț Chirilă, a deschis scorul repede în meciul cu Concordia Chiajna (minutul 2), a primit imediat două goluri (minutele 6 și 8) și a pierdut în cele din urmă cu 2-5.

La trupa din Ștefan cel Mare a debutat cu acest prilej Denis Colibășanu (19 ani), campion cu FCSB în 2025.

Colibășanu, jucător de atac, a evoluat inclusiv în sezonul trecut pentru echipa lui Gigi Becali, bifând o prezență în play-out, în 0-2 cu FC Hermannstadt, și o alta în Cupă, în 0-3 cu UTA Arad.

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