MAI BINE ramaneti la fotbal: poezie de cenaclu trist la reunirea Dunarii! Ce au putut sa posteze de ziua lui Eminescu

Dunarea Calarasi s-a reunit chiar de ziua lui Mihai Eminescu.

Astazi a avut loc reunirea lotului echipei din liga secunda, Dunarea Calarasi. Acestia au facut anuntul reunirii pe Facebook intr-un mod inedit, chiar de ziua lui Mihai Eminescu, printr-o poezie, prin care il parafrazeaza pe marele poet.

"Era pe 15 intr-o miercuri,

Afara era ceata si cam frigut,

Ne-am reunit cu lotul,

Profesoru-i hotarator .

Fost-am 23 la reunire,

Sperante mari si pline de uimire,

Cu ganduri mari avem sperante si multe pentru promovare.

Avem sperante de la palat,

Promisiuni si fapte.

Nocturna-i jos dar se ridica-n zare,

O promovare, dulce promovare...", au scris cei de la Dunarea Calarasi pe pagina de Facebook.

Echipa antrenata de Cristian Pustai se afla pe locul 11 in Liga 2, cu 27 de puncte obtinute, in 20 de meciuri jucate. Dunarea Calarasi se pregateste sa plece in cantonament in Antalaya.