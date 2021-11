Jucătorul Astrei, care fusese acuzat că a adresat injurii rasiste: "Arbitrul a greșit! A fost viciere de rezultat"

Tiberiu Giuroiu, fundașul Astrei Giurgiu, a fost eliminat în minutul 35 al partidei cu Petrolul, după ce Sorin Vădana, "centralul" partidei, i-a arătat cartonașul roșu pentru presupuse cuvinte rasiste la adresa lui Sory Ibrahim Diarra, după un clinci cu atacantul malian al gazdelor.

"Găzarii" conduceau cu 1-0 în momentul eliminării, după golul lui Cebotaru (25), dar Astra a egalat imediat după pauză prin Danciu (47), iar gazdele s-au impus cu emoții, prin reușita lui Buia (86). Tiberiu Giuroiu (19 ani) evoluează ca fundaș central și a jucat în acest sezon în șapte partide pentru "astrali", marcând un gol în înfrângerea cu Ripensia.

Fundașul Astrei neagă derapajul rasist și cere consultarea imaginilor video

"Am fost faultat, cei de pe margine au sărit cu injurii. Arbitrul a crezut că eu am înjurat și asta a fost. Eu nu am înjurat, cei de pe margine au sărit și au înjurat. Au sărit… Să se dea faza, să se audă dacă am înjurat sau nu. Am încercat să explic arbitrului ce s-a întâmplat, dar degeaba. Tușierul m-a indicat pe mine să fiu eliminat. Cred că, dacă eram în formulă completă, am fi luat punct sau chiar trei puncte.

Nu știu cum o să fie plătită amenda în urma eliminării, nu știu să spun acest lucru. Nu am primit de foarte mult timp banii. Nu pot să spun de când. Toată lumea știe că sunt probleme cu banii la Astra, dar asta este, mergem mai departe. Ni se spune că urmează să primim. Noi asta încercăm mereu, să jucăm, să ne afirmăm, pentru că suntem tineri", a declarat Giuroiu, pentru Look Sport.

Astra este penultima în clasament, din cauza depunctării cu 14 puncte

După disputarea etapei a 12-a din Liga 2, Petrolul Ploiești este lider în clasament cu 33 puncte acumulate (11 victorii și o înfrângere), în timp ce Astra Giurgiu ocupă locul 19, cu doar două puncte în dreptul său. Fosta campioană a României are 4 victorii, 4 egaluri și 4 înfrângeri în acest sezon, dar a fost depunctată cu 14 puncte, din cauza unor restanțe financiare neachitate către foștii jucători.