Oprița, nervos după ce Petrolul a învins-o pe CSA Steaua: „Parcă ne e frică să dăm mingea în poartă!”

Petrolul a primit vizita CSA Stelei în etapa a 11-a a Ligii 2. Ploieștii s-au impus cu 2-0, grație golurilor marcate de Diarra și au bifat a zecea victorie consecutivă în eșalonul secund.

Lui Daniel Oprița nu i-a picat bine înfrângerea cu Petrolul și a precizat că este nemulțumit de modul în care elevii săi au gestionat ocaziile cu ploieștenii. Antrenorul „militarilor” consideră că jucătorii care reprezintă echipa din Ghencea trebuie să intre cu gândul de a câștiga fiecare partidă.

„Aveam așteptări, oricine putea să câștige, a fost un joc echilibrat, poate cu un plus pentru noi. Echipa care a greșit prima a pierdut, adică noi. N-am reușit să intrăm în joc la acea ocazie a lui Chipirliu, plus ocazia asta din final. Niște ocazii foarte mari. Și ei au mai avut pe final, ne-au prins descoperiți. Luăm un gol din fază fixă, după aceea, la al doilea gol, ne-a prins pe contraatac, am încercat să ieșim la atac, dar am lăsat spații.

Diarra e jucător de viteză, normal, îl știam. Ne-a dat golul din fază fixă, la fel cum putea să o facă și Jarovic. Am lăsat spații, am ieșit la joc și nouă parcă ne e frică să dăm mingea în poartă. Noi am greșit și am plătit.

La un meci ca ăsta nu mai poți avea ocaziile din meciul cu Astra. În prima repriză, dacă Răsdan își făcea bine preluarea, era 1-0. Sunt niște lucruri... când ajungem la finalizare parcă dăm să scăpăm de minge. Într-un meci cu Petrolul nu poți avea 15 ocazii. Două să ai și să dai un gol.

Petrolul e clar cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o, au și câștigat, ce să spun? Sunt meritat pe locul pe care sunt. Noi trebuie să mai muncim, să ieșim din criza asta de la finalizare.

Avem obiectiv, cum să n-avem? Obiectivul e acela de a câștiga fiecare meci. E vorba și de bani, de tot. Îi obligă clubul, tradiția, trebuie să jucăm fiecare meci la victorie pentru că te cheamă Steaua”, a declarat Daniel Oprița la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, CSA Steaua se află pe locul 5 în Liga 2, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul este liderul clasamentului, cu 30 de puncte.