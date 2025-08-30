Tehnicianul a acuzat vehement o decizie a arbitrului, considerând că echipa sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri evidentă.



CSM Slatina a fost la un pas de a obține o victorie importantă în deplasarea de la Iași, în etapa a 5-a din Liga 2. Oltenii au condus prin golul marcat de George Leață (45+1), dar au fost egalați în prelungiri, după reușita lui Kingsley Ofori (90+1).



La finalul partidei, Claudiu Niculescu nu s-a mai abținut și a criticat în termeni duri arbitrajul, fiind convins că rezultatul a fost influențat.



"Despre arbitraj nu comentez niciodată. Azi însă aș spune câteva vorbe: Wow! Atât, wow", și-a început Niculescu discursul, continuând apoi cu o acuzație directă: "În minutul 10 a fost penalty cât Casa Poporului. S-a auzit și contact. Au fost multe situații pe teren care au fost interpretate în mod diferit, dar vreau să revăd fazele".



Cere implementarea arbitrajului video

Frustrat de deciziile din teren, antrenorul a adus în discuție necesitatea introducerii tehnologiei în eșalonul secund. "E nevoie de VAR, cu siguranță, și la Liga 2, dar nu știu dacă ne permitem la nivel național acest lucru. Și la Liga 3 ar fi necesar. Trebuie să ne adaptăm și să mergem mai departe", a transmis tehnicianul.



În ciuda punctului obținut, Niculescu a mărturisit că echipa sa pleacă de la Iași cu un sentiment de regret. "Plecăm cu o ușoară frustrare pentru că am pierdut din nou puncte în prelungiri. Am făcut un meci bun azi, împotriva unei echipe foarte bune, un meci pe care cred că meritam să-l câștigăm", a mai spus antrenorul Slatinei.

