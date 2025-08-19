Zilele trecute, Unirea Slobozia a anunțat despărțirea de atacantul Marius Lupu (25 de ani). Cele două părți au reziliat de comun acord contractul, iar clubul i-a transmis un mesaj scurt pe Facebook, în care i-a urat succes în carieră.



Marius Lupu a ajuns la Unirea Slobozia în ianuarie 2025, din postura jucătorului liber de contract, după despărțirea de Corvinul Hunedoara.



Nu a fost un marcator constant, dar a bifat momentul de vârf al carierei în vara trecută, când a reușit un hat-trick în victoria cu 4-0 contra maghiarilor de la Paksi, în preliminariile Europa League.



Marius Lupu, motivul pentru care a decis să rupă contractul cu Unirea Slobozia



În Superliga, însă, lucrurile nu au mers la fel de bine. Lupu a adunat 19 apariții (759 de minute) în tricoul Unirii, fără gol marcat.



Într-o discuție cu Sport.ro, președintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru, a spus motivul real pentru care s-a produs rezilierea, de ce s-a încheiat acordul dintre părți. Conducătorul a afirmat că încetarea raporturilor a venit pe fondul dorinței fotbalistului!



Acesta nu s-a putut adapta departe de casă, fiind la prima experiență de acest fel. Până la urmă, Unirea Slobozia nu s-a putut opune și a acceptat să rupă acordul cu Lupu, care acum este liber de contract.



”Lupu nu s-a integrat, ne-a zis de când a venit că va fi greu, pentru că niciodată nu a fost departe de casă, de Hunedoara, de Cugir, de zona aceea. Acesta a fost motivul pentru care am decis să se despărțim, la dorința lui.



Nu s-a putut adapta și l-am înțeles. Încă din ianuarie ne-a zis asta, că îi va fi greu, și acum am decis să punem punct”, a spus Ilie Lemnaru, pentru Sport.ro, despre Marius Lupu, fotbalist născut în localitatea Câmpeni (județul Alba).