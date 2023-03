Mijlocașul ofensiv Iulian Roșu (28 de ani) este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din lotul lui Dinamo. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat la FCSB (2000-2014 / juniori, FCSB II, echipa de seniori), Academica Clinceni (2013-2014), Rapid (2014), Astra Giurgiu (2015-2016), ASC Poli Timișoara (2016), Olimpia Satu Mare (2017), Poli Iași (2018), Daco-Getica (2019), Sportul Snagov (2019), FC Buzău (2020-2021), FC Brașov (2021) și Metaloglobus (2022).

Iulian Roșu este fiu de preot și absolvent de Teologie

Fiu de preot și absolvent de Teologie și Drept, Roșu s-a transferat la Dinamo într-un moment greu, când nu mulți jucători au acceptat să semneze cu trupa din Ștefan cel Mare, și a fost un punct de echilibru în primul "11" al "câiniilor", care au reușit calificarea în play-off-ul Ligii 2 în urma unui joc al rezultatelor extraordinar, despre care fotbalistul crede că nu poate fi decât mâna divinității.

"Câinii" au prins in extremis ultimul loc de play-off, la golaveraj, deși au remizat pe Stadionul "Arcul de Triumf" cu SSU Poli Timișoara (1-1), penultima clasată din Liga 2. Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a beneficiat de faptul că Concordia Chiajna a pierdut cu Metaloglobus (1-2), Unirea Slobozia a făcut egal cu FC Brașov-SR (2-2), iar AS FC Buzău s-a încurcat cu Minaur Baia Mare (1-1).

"Presiunea a fost mai mare pe noi, nu ne-am asumat prea multe riscuri"

Cum a fost meciul cu Timișoara și cum e atmosfera după calificarea în play-off?

Știam că o să ne aștepte un meci complicat, pentru că ei joacă foarte mult cu minge lungă. Am fost pregătiți pentru treaba asta. Cred că presiunea a fost mai mare pe noi și s-a simțit în joc, pentru că nu ne-am asumat prea multe riscuri. În final, e bine că ne-a ajutat Dumnezeu să intrăm în play-off. Nu ne bucurăm de răul altuia, ci de binele nostru. Cred că merităm să fim în play-off, per total, după cât de mult am suferit și unde eram după primele șapte etape. Nu știu câtă lume a mai crezut că vom fi în situația aceasta.

A fost o atmosferă de meci important în tribune?

Da, cred că s-a obișnuit toată lumea ca suporterii lui Dinamo să fie la nivel de Liga 1, de play-off de Liga 1. Au fost minunați la meciul cu Poli Timișoara, am simțit încurajările lor tot timpul. Dincolo de noi, de carierele noastre, pentru ei jucăm și cred că e important să aibă parte de această bucurie. Mai ales după supărările din ultimii ani.

"Cred că suntem echipa cu cea mai elaborată construcție din Liga 2"

Cei de la Timișoara au spus că greul abia începe pentru Dinamo în play-off, că au văzut nivelul celorlalte echipe din play-off...

Fiecare are o părere și e liber să declare ce dorește. Noi ne uităm în curtea noastră. Scopul era să intrăm în play-off. Nu-și mai amintea nimeni că am jucat astăzi frumos, dacă nu intram în play-off. În anumite condiții, scopul scuză mijloacele. Nu se poate spune că am făcut vreodată anti-fotbal. Cred că suntem echipa cu cea mai elaborată construcție din Liga 2.

După intrarea în play-off, o să avem șansele noastre la promovare. Luăm meciurile pas cu pas. Suntem obișnuiți să jucăm partidele ca pe finale, pentru că de 12 meciuri încoace jucăm doar meciuri decisive. Cred că acesta este unul dintre avantajele noastre, că suntem pregătiți să jucăm sub tensiune. Nu ne gândim la o echipă anume, ne gândim doar la meciul următor.

Deci, după toată această perioadă dificilă, crezi că sunteți pregătiți pentru presiunea din play-off?

Da, în play-off o să fie altceva. Nu știm cum este această situație, pentru că Dinamo nu a fost niciodată în play-off-ul Ligii 2. Mă bucur că am realizat ceva foarte important. Pun accent pe faptul că după șapte etape eram pe locul 18. Să nu se uite acest aspect, pentru că, dacă luăm clasamentul ultimelor 12 etape, cred că suntem pe primul loc. Ne-au întărit obstacolele întâlnite, cred că acum suntem pregătiți sportiv și emoțional pentru play-off.

"Acesta a fost secretul nostru, Dumnezeu a fost alături de noi"

Ați avut și noroc, ținând cont de celelalte rezultate?

Multă lume nu conștientizează ce am realizat și sper să nu se spună că am intrat doar cu noroc. În sfârșit, Dumnezeu ne-a întors cam tot ce s-a întâmplat în acest sezon. Cred că am fi putut să obținem calificarea în play-off mult mai devreme, dar au fost anumite situații. Cu Slatina, de exemplu, i-au spart nasul lui Pop, trebuia să avem penalty în minutul 94. Acum, cu două puncte în plus, jucam liniștiți, fără presiune contra Timișoarei.

Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a băgat în play-off, pentru că el a făcut treaba asta. Toată lumea poate constata că la Dinamo este unire. Staff-ul tehnic, jucătorii, conducerea, fanii, tragem toți în aceeși direcție. Unde este unire, acolo este și Dumnezeu. Acesta a fost secretul nostru, Dumnezeu a fost alături de noi. Mă uitam în timpul meciului la biserică (n.r. - Biserica Cașin, care se vede din teren, prin spațiul dintre tribuna 1 și peluza sud). Pentru mine, acesta este cel mai frumos stadion pe care am jucat fotbal, deoarece este conectat cu divinitatea. Astăzi, divinitatea a făcut parte din fotbal. Este ceva extraordinar ce s-a întâmplat. Simt că totul se întâmplă pentru noi și puteam să fim supărați acum. Să discutăm că jucăm spectaculos și să nu fim în play-off. Mă bucur de situația de acum și cu Dumnezeu înainte și pentru play-off.

Se simte la nivelul vestiarului schimbarea acționarilor, venirea noilor oameni în club?

Normal, la nivel mental se simte deja. Și la nivel financiar o să se simtă, sunt convins. Știm că acum avem pe cineva cu care putem să discutăm. Știm că acum greul nu mai este doar pe suporteri, pe DDB. Știm că nu mai este un acționar care nu se implică. Simțim că avem pe cineva acolo, simțim suportul lor. Se observă efortul și implicarea lor doar prin faptul că am jucat pe Stadionul "Arcul de Triumf". Până acum am jucat la Giurgiu, la Clinceni...

"Aș vrea ca lumea să fie atentă ce jucători au acceptat să rămână la Dinamo, după retrogradare"

Calificarea în play-off a venit și după plecarea mai multor jucători cu experiență. Cum ați făcut să nu conteze prea mult plecarea lor?

Cred că ce a început să se întâmple la Dinamo din vară și ce va urma să se înfăptuiască la acest club va fi total diferit față de ce s-a întâmplat în România și mai ales la Dinamo. Cred că se schimbă mentalitatea. Uitați-vă ce jucători au venit la Dinamo, în acest sezon. De asemenea, aș vrea ca lumea să fie atentă ce jucători au acceptat să rămână la Dinamo, după retrogradare. Pentru ei este mult mai puternic resimțit acest obiectiv îndeplinit, față de noi.

Suntem foarte bucuroși și noi, dar pentru ei este o mângâiere, pentru că au suferit foarte mult. Uitați-vă la Giafez, la Bani, la Borcea, la Amzăr! Cum erau în vară și cum sunt acum. Ușor-ușor o să devenim mai buni. Nu am avut dreptul la transferuri, nu am avut cantonament, au fost probleme. Suporterii au făcut tot ce au putut. De acum încolo, cred că lucrurile la Dinamo vor fi din ce în ce mai bine.

Text și foto - Gabriel Chirea