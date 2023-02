Mijlocașul ofensiv Iulian Roșu este unul dintre cei mai experimentați oameni din lotul lui Ovidiu Burcă. De-a lungul carierei, acesta a evoluat la FCSB, Academica Clinceni, Rapid, Astra Giurgiu, Poli Timișoara, Olimpia Satu Mare, Poli Iași, Daco-Getica, Sportul Snagov, FC Buzău, FC Brașov și Metaloglobus. Fiu de preot și absolvent de Teologie și Drept, Roșu s-a transferat la Dinamo într-un moment greu, când nu mulți jucători au acceptat să semneze cu trupa din Ștefan cel Mare, și a fost un punct de echilibru în primul "11", "câinii" fiind acum foarte aproape de calificarea în play-off-ul Ligii 2.

"Am fost privilegiați că am jucat pe Arcul de Triumf' "

"A fost superb că am jucat pe 'Arcul de Triumf', cu suporterii lângă noi. Chiar se simte ajutorul lor în timpul meciului, pentru că sunt tribunele foarte aproape. Mulțumim celor din conducere că au făcut eforturi să jucăm aici, pentru că e un gazon incredibil. Față de alte stadioane, chiar și de la Liga 1, aici e un teren foarte bun. Am fost privilegiați că am jucat aici.

Caracterizarea Unirii Constanța: "un animal rănit e periculos"

A fost un antrenament bun. A fost o normalitate să câștigăm. Dacă ne încurcam era un dezastru. Știți cum e, un animal rănit e periculos. Unirea a adunat jucătorii în ultimele săptămâni, dar nu știam cât de bine pregătiți sunt și cum joacă. Cred că a fost important că am putut să ne impunem noi jocul, nu am fost foarte interesați de numele din lotul adversarei. Cred că mai avem un pic de lucru la ritmul de joc, la viteaza de joc, dar e ok, pentru că toate echipele vin după pauza de iarnă. Fiind la Dinamo, cred că e mai important ce facem noi și cum jucăm noi.

Acum suntem concentrați pentru meciul cu Șelimbăr. Nu ne mai gândim la meciul cu Unirea Constanța, pentru că nu am realizat absolut nimic. Era ceva normal să câștigăm. Suntem încrezători că putem câștiga și cu Șelimbăr. Știm că vom aveam un meci foarte greu acolo, pentru că sunt o echipă rănită, în momentul de față. Au jucători de calitate foarte bună și trebuie să fim concentrați și implicați 100%.

Trebuie să câștigăm fiecare meci, inclusiv cele două rămase din sezonul regulat, pentru că avem calificarea în mâinile noastre. Eu, sincer, nu mă gândesc la play-off, mă concentrez pe meciul cu Șelimbăr. Poate că sună mai ciudat, dar depindem de fiecare meci în parte.

"Dinamo e iubită în toată țara, vom avea mulți suporteri la Șelimbăr"

Sunt convins că vom avea mulți suporteri și la Șelimbăr, pentru că Dinamo e iubită în toată țara. Nu îmi fac griji că nu vor fi mulți acolo, ci că trebuie să ne ridicăm noi la nivelul lor. De-a lungul anilor, în multe momente, suporterii au fost mai presus decât echipa. Mult mai la înălțime decât echipa. Acum e momentul să echilibrăm balanța, să câștigăm aceste două meciuri și să le facem această bucurie.

Rezultatele, de vreo zece meciuri încoace, sunt foarte bune. Atmosfera la noi în grup e aceeași, la fel de bună. Ne cunoaștem din ce în ce mai bine, simt că ne conectăm mult mai bine unii cu alții. Lucrurile par să se fi îmbunătățit, după o perioadă dificilă.

"Nu pot să vă spun prea multe lucruri despre noii acționari"

Legat de partea cu schimbarea acționariatului, eu nu știu prea multe lucruri. Echipa a avut un meci de pregătit, a fost cantonată la Săftica, am primit o vizită din partea suporterilor. Nu pot să vă spun prea multe lucruri despre noii acționari. Știu că trebuie să ne refacem, să ne antrenăm bine săptămâna asta și să îndreptăm lucrurile prin rezultate. Asta e datoria nostră, să jucăm și să avem rezultate. De celelalte lucruri are cine să se ocupe. Noi încercăm să ne facem treaba, nu ne facem griji de salarii sau de alte lucruri.

Galeria e de Liga 1, stadionul a fost de Liga 1, ne mai lipsește doar promovarea. Dar nu e momentul să ne hazardăm, să ne entuziasmăm prea mult pentru că am bătut pe Unirea Constanța. Trebuie să o luăm meci cu meci. Mai avem două finale. De zece meciuri încoace, orice meci a fost o finală. Trebuia să batem mereu ca să rămânem în cărți. Dacă pierdeam eram game over. Eu cred că suntem mult mai puternici față de începutul de campionat. Dacă facem un clasament de la meciul cu Buzău încoace, cred că suntem în top 3.

Este unul dintre veteranii lui Dinamo, la doar 28 de ani

Cum e să fiu veteran al lotului la 28 de ani? Nu știu când a trecut timpul. Și copilul meu face un an de zile. Avem foarte mulți copii în vestiar, mulți juniori. Eu cred că avem copii de calitate. Noi, jucătorii mai experimentați, încercăm să fim mai răbdători, să avem înțelegere față de ei, să-i ajutăm cum putem. Ei sunt viitorul lui Dinamo, sunt mulți tineri talentați, trebuie să avem grijă de ei. Față de ce am întâlnit la alte echipe, sunt copii buni la Dinamo. Sunt muncitori, cu bun simț, talentați. Sper să rămână serioși în continuare.

Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar suntem ca o familie. Momentele grele din acest sezon ne-au unit. Știți că sunt un om sincer. Se spune și prin alte părți, dar ăsta e sentimentul la Dinamo, că suntem o familie. Ne mai supărăm, dar discutăm și ne împăcăm imediat", a declarat Iulian Roșu pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea