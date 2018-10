A fost campion cu Steaua si Becali visa ca-l vinde cu 20 de milioane!!! Povestea fantastica a jucatorului ajuns acum student la Teologie

Fotbalistul este student la doua facultati, Teologie si Sport, si vrea sa se inscrie si la Drept.



Iulian Rosu (24 ani) a inceput fotbalul la juniorii FCSB-ului, club pentru care a debutat la echipa de seniori si cu care si-a trecut in palmares titlul in Liga 1 si Supercupa, ambele cucerite de "ros-albastrii" in 2013. A fost imprumutat la Academica Clinceni si Rapid, apoi a jucat la Astra, club cu care a cucerit un nou titlu de campion, in 2016. Dupa diverse aventuri la Poli Timisoara, Olimpia Satu Mare si Metaloglobus Bucuresti, Iulian a semnat in aceasta vara cu Poli Iasi. Tatal sau, parintele Daniel Rosu, este parohul Bisericii "Sfanta Treime" - Dudesti din Protoieria Sector 3 Bucuresti. Fotbalistul este student in anul III la Facultatea de Teologie Pastorala ortodoxa, Universitatea Ovidius din Constanta si la Facultatea de Sport si Performanta Motrica la ANEFS Bucuresti, iar in viitor vrea sa isi ia si licenta in Drept.



Esti student la Teologie?

Da, sunt stundent in anul III la Facultatea de Teologie Pastorala ortodoxa, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta. La fara frecventa, pentru ca nu pot sa ajung foarte des, daca joc fotbal la Iasi. Dar imi iau cursurile, le citesc...

Cum ai decis sa urmezi aceasta facultate?

Eu vin din familie de preot, am avut o inclinatie catre chestia asta de mic si cred ca nimic nu poate fi realizat in viata fara Dumnezeu. Tata este preot la o biserica din Bucuresti, pe bulevardul Burebista. Nu caut pe moment sa devin preot, dar pe viitor nu se stie niciodata ce se poate intampla. Dupa ce termin facultatea pot sa fiu profesor de religie, ca sa devii preot trebuie sa mai faci alte cursuri si un episcop sa te hirotoniseasca.

Deci nu vei abandona fotbalul ca sa devii preot?

Nu. Gandul meu nu este deocamdata acolo, joc fotbal si abia ce m-am casatorit acum o luna. In plus, sunt student in anul III si la Sport, incerc sa am cat mai multe variante dupa ce voi termina cu fotbalul. Multi fotbalisti nu se gandesc de acum ce vor face dupa 30-35 de ani. Eu ma gandesc serios si cred ca ma voi inscrie si la Drept, dupa ce voi termina una dintre facultatile la care sunt acum. Mi-ar placea sa am mai multe posibilitati si mai multe variante dupa ce termin cu fotbalul. Sunt tanar, dar trebuie sa ma gandesc la viitorul meu.

Cum te descurci cu invatatul?

Nu e chiar asa de greu. Nu mai e ca pe timpuri sa iau 10 kg de carti dupa mine, acum totul se poate citi online. De exemplu, la Iasi, cum stau in majoritatea timpului in apartament, am timp sa le citesc, nu e niciun fel de greutate. Chiar nu este dificil. Dar nu vreau sa fac prea multe, sa ma aglomerez, de asta nu m-am apucat inca de Drept, am amanat inscrierea la a treia facultate. As vrea sa imi mearga mult mai bine cu fotbalul, pentru ca nu am avut o crestere asa cum mi-as fi dorit eu, o continuitate fotbalistica. Sa prind si sa joc, sa merg din ce in ce mai bine. Am avut fluctuatii si sper de acum sa se aseze lucrurile, pentru ca nu am avut niciodata probleme extrasportive.

Colegii ce iti spun? Cei mai multi fotbalisti nu par sa exceleze la capitolele religie si citit...

Cu invatatul nu prea stiu, pentru ca nu i-am intrebat ce scoli urmeaza. Dar, spre surprinderea mea, am avut multi colegi care nu erau religiosi, dar au observat niste schimbari in viata lor si usor-usor au devenit mai deschisi catre chestia asta, spre surprinderea si spre bucuria mea. Chiar George Florescu e unul dintre ei, l-a chemat pe tatal meu in Cipru, cand juca la Omonia Nicosia, ca sa discute. A stat vreo saptamana la el si si-a schimbat total perceptia despre religie. Acum chiar sunt foarte multi colegi de-ai mei care se intereseaza. Dar nu am intalnit niciun fotbalist care sa fie inscris la Teologie. Colegii glumeau cand eram mai mic, de stituatia tatalui meu, ca e preot. Acum nu imi zic nimic, multi nici nu cred ca stiu ca sunt student la Teologie, pentru ca nu ma duc in vestiar sa anunt ce fac eu. Nici nu stiu daca preocupa pe cineva.

"MI-A DAT DUMNEZEU SI SOTIE, SI ECHIPA IN LIGA 1"



Te-a ajutat religia in cariera de fotbalist?

Eu am avut un moment mai delicat cand am stat 6 luni acasa si nu am jucat fotbal, dupa ce am stat 2 luni la Craiova si m-am trezit in noiembrie ca nu pot semna cu ei. Si in toata perioada asta m-am apropiat mai mult de tot ce inseamna biserica si credinta. Eram apropiat, dar tot timpul e loc de mai bine. Si, dupa ce am facut o schimbare in viata mea, mi-a dat Dumnezeu de toate: si sotie, si echipa la Liga 1, si sanatate, si liniste. E clar mana lui Dumnezeu in viata noastra, a fiecaruia, dar trebuie sa o cautam si sa o vedem noi.

A contat vreodata, pentru vreun antrenor, ca te-ai tinut de scoala? Te-a incurajat vreun antrenor sa inveti?

Da, antrenorii mei de la juniori, Dumitru Uzunea, secundul domnului Galca, si Ion Toma, cel care este acum director la Liceul "Mircea Eliade". Ei sunt cei care m-au format pe mine si, daca nu erau ei, nu stiu daca as fi putut sa fac pasul catre Liga 1 atat de devreme. Dansii m-au incurajat tot timpul sa ma tin si de scoala si m-au inteles. Cat eram in perioada junioratului, ma mai invoiau sa merg al teze si la cursurile mai importante.

Ai inceput fotbalul la juniorii FCSB-ului. De ce nu ai facut pasul ca sa devii om de baza la prima echipa?

Nu stiu, dar nici nu as vrea sa intru prea mult in subiectul asta, pentru ca nu vreau sa deranjez pe nimeni. Acolo e greu tot timpul, vin cei mai buni jucatori, tot timpul se cumpara pe bani multi... Atunci filosofia nu prea era axata pe tineri, cum este acum cu regula U21. Era foarte greu sa ma impun, avand in vedere si ce jucatori erau pe pozitia mea -Rusescu, Tanase, Bourceanu, Pintilii - si ca singurii copii eram eu si Cojocaru. Ei erau deja jucatori maturi, iar noi nu eram mai multi tineri ca sa ne ajutam unii pe altii. Acum se vad schimbarile, sunt multi jucatori tineri si de aceea a venit si calificarea nationalei de tineret la European.

A JUCAT SI LA RAPID, IN LIGA 1

Cum a continuat cariera ta?

Am mers imprumut un an la Clinceni, am mers si la Rapid, jumatate de an, in Liga 1, apoi am jucat la Astra aproape 2 ani de zile, unde am castigat campionatul cu Sumudica antrenor. La FCSB am fost mai mult pe banca cand s-a luat titlul, la Astra am jucat mai mult. Au urmat Timisoara, de unde m-am grabit sa plec pentru ca jucasem mai putin, am vrut o schimbare. Ma dusesem al Toledo, in Spania, care juca barajul pentru Segunda Division, dar, cum am ajuns in Spania, m-a sunat Ilie Stan ca sa merg la Tg. Mures. Ma stia de la Steaua si am zis ca pentru el ma duc. Dar au fost niste probleme acolo, nu am semnat la Tg. Mures si am pierdut si posibilitatea din Spania. Am mai asteptat putin, toate echipele de Liga 1 isi facusera lotul si m-am dus la Satu Mare, unde era Bogdan Andone, secundul pe care l-am avut la Astra. M-am dus ca sa joc. La Metaloglobus m-am dus dupa perioada in care am stat acasa, dupa Craiova. Era la 10 minute de casa, m-am dus din nou ca sa joc. La Iasi mi-a propus Anamaria Prodan sa ma duc, am fost in cantonament, m-a vazut Mister, nu am jucat inca, dar ma pregatesc, imi vad de treaba mea si imi astept sansa.

Sumudica e un om cu frica lui Dumnezeu?

Sumi e un antrenor senzational, parerea mea. Stie sa isi castige foarte bine jucatorii, pregateste foarte bine meciurile si calitatea lui cea mai mare e ca stie sa mute presiunea din vestiar. Noi eram atunci fara bani, cu o situatie financiara destul de dificila, dar ne-a tinut uniti. La calitatea jucatorilor care era acolo - Budescu, Alibec, Teixeira, Boldrin, Geraldo - trebuia doar sa ii tina fericiti si el a reusit asta.

Esti international de juniori?

Da, sunt fost international U17, U19 si U21 al Romaniei, deci de juniori si de tineret. Am jucat Campionat European cu U17, am marcat golul cu Ungaria care a adus calificarea.