LPF, alaturi de FCSB si Gigi Becali la TAS impotriva FRF! Motivul pentru care echipa lui Becali e sustinuta de LPF in razboiul cu CSA

Liga Profesionista de Fotbal si-a exprimat sustinerea pentru Gigi Becali in razboiul cu CSA Steaua.

Oficialii LPF s-au implicat in razboiul FCSB - CSA Steaua si si-au manifestat sprijinul pentru echipa lui Gigi Becali, sustinand demersul patronului.

Gigi Becali a contestat la TAS dreptul CSA Steaua de a promova in ligile superioare si, desi LPF a fost parata in proces alaturi de FRF, Liga s-a dat de partea patronului FCSB pentru a contesta Federatia.

"Era firesc sa contestam deciziile FRF. Cea legata de fotbalul feminin, cel putin, nici nu am fost intrebati in legatura cu ea.

Cat despre posibilitatea cluburilor de drept public de a-si schimba statutul juridic la Liga 2, opinia mea este ca trebuie evitate situatiile litigioase, care pot da nastere unor fenomene de tipul cesiunilor din trecut.

Sunt total de acord cu pastrarea si protejarea brandurilor importante, dar cred ca, pentru a pastra meritul sportiv, cel mai corect ar fi ca acest transfer al activitatii sa se faca la nivelul esaloanelor de la baza piramidei, adica la Liga 4 sau la Liga 5.

Indiferent de numele clubului, trebuie respectat criteriul sportiv. Asa cum se stipuleaza clar ca trebuie sa aiba o activitate de minimum 3 ani in spate. La fel si in cazul cluburilor care intra in insolventa. Cum a fost Rangers, spre exemplu. Mi se pare in regula sa aiba posibilitatea ca o persoana sa poata prelua brandul si patrimoniul, inclusiv jucatorii, dar la cel mai de jos nivel. Altfel, se poate specula mult pe modul si motivele pentru care s-ar face schimbarea de statut", a declarat Justin Stefan pentru ProSport.