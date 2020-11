Inca un focar de Covid-19 in Liga 2! 6 fotbalisti de la Petrolul au fost depistati pozitiv! Anuntul oficial al clubului

Liga a 2-a a fost afectata grav de coronavirus in acest sezon.

Petrolul Ploiesti a anuntat printr-un comunicat oficial ca 7 persoane de la club au fost depistate pozitiv cu Covid-19. Dintre acestia, 6 sunt fotbalisti.

"Ca urmare a testarii RT-PCR periodice, realizate conform protocolului FRF, o data la 14 zile, la inceputul acestei saptamani au fost depistate, in cadrul clubului, 7 persoane cu rezultat pozitiv – 6 jucatori si un membru al staff-ului auxiliar. Cazurile confirmate se afla in izolare, conform protocoalelor standard, iar o ancheta epidemiologica a fost intreprinsa pentru a limita rata de infectare in randul clubului.

Contactii directi rezultati in urma acestei anchete au fost testati potrivit procedurilor FRF, iar rezultatele acestora au fost negative. Jucatorii depistati initial ca fiind pozitivi pentru Covid-19 vor fi retestati in perioada imediat urmatoare.

Echipa este determinata sa joace pana la capat si sa atinga obiectivul de a promova in prima liga a campionatului de fotbal, respectand cu strictete toate procedurile in vigoare si masurile de protectie impuse de autoritati si FRF. Efectivul total al lotului permite la acest moment desfasurarea jocului urmator", au anuntat oficialii ploiesteni.

Asadar, in ciuda cazurilor de Covid-19 din lot, Petrolul joaca in a 12-a etapa a Ligii a 2-a, luni, de la ora 19:30, in compania celor de la Aerostar Bacau.