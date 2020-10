Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 2 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta dupa-amiaza incepe a 8-a etapa a Ligii a 2-a. Printre cele mai importante duelurile ale rundei sunt Rapid - CS Mioveni si Farul - Turris Turnu Magurele.

Partida care deschide etapa le pune fata in fata pe "U" Cluj si Concordia Chiajna, programata de la ora 18:00.

Clujenii sunt pe locul 2 in clasament, cu 13 puncte, fiind neinvinsi de 4 etape. Baietii pregatiti de Costel Enache au reusit o victorie importanta in etapa precedenta, cand s-au impus cu 4-1 pe terenul celor de la Turris Turnu Magurele.

De cealalta parte, Concordia Chiajna a pierdut ultimele 3 partide, ocupand a 12-a pozitie cu 8 puncte.

In cel mai recent duel direct dintre cele doua echipe, in sezonul trecut, ardelenii s-au impus cu 2-1 in fata ilfovenilor.

Meciul dintre "U" Cluj si Concordia Chiajna este programat de la ora 18:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Programul complet al etapei a 8-a:





Clasamentul Ligii a 2-a dupa 7 etape: