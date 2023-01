Ionuț Costea (18 ani) evoluează ca mijlocaș central la Progresul Spartac, în Liga 2, și a fost selecționat la reprezentativa U19, condusă de Alexandru Pelici. În acest sezon, el a bifat 11 prezențe în campionat, de șapte ori fiind titular în echipa lui Andrei Erimia. Naționala U19 a câștigat Grupa 6 preliminară a Euro 2023 (Letonia 0-0, Lituania 0-0, Austria 2-0). La Turul de Elită, elevii lui Pelici vor lupta cu Franța, Norvegia și Irlanda de Nord pentru primul loc, care duce la turneul final găzduit de Malta (3-16 iulie 2023).

E coleg cu Rădăslăvescu, Musi și Malama la naționala U19

"Sunt la al treilea sezon la echipa de seniori. Progresul e un club bun pentru tineri, e un colectiv foarte bun. De când am venit, din primul an, băieții mai mari m-au primit foarte bine. Știu că așa se spune și la alte cluburi, dar la noi chiar este o adevărată familie. Nu îmi fac planuri, eu sper să scăpăm de retrogradare și vreau să evoluez cât mai mult și mai bine pentru acest club.

Am fost selecționat la loturile naționale U18 și U19, la prima echipă a fost selecționer domnul Oprescu, acum este domnul Pelici. Acolo sunt coleg cu Rădăslăvescu, Fulga și Musi de la FCSB, cu Dincă și Trică de la CSA Steaua, cu Malama de la Farul, plus câțiva băieți de la Csikszereda și din străinătate, dar și portarii Mihai Ciontoș și Valentin Mărgărit, colegii de la Progresul Spartac. Cred că suntem o generație tehnică, sunt mulți jucători cărora le place cu mingea, pe mine mă ajută pentru că acesta este și stilul de joc de la club.

"Toți spun că idolii lor sunt Messi sau Ronaldo, dar eu încerc să 'fur' de la Modric"

Postul meu de bază este mijlocaș central, dar domn' profesor m-a folosit și mai sus, ca inter. La baraj (n.r.- barajul de promovare în Liga 2, victorii 4-0 și 3-1 împotriva lui CS Tunari) am jucat tot inter. Când aud de numele Costea, mulți mă întreabă dacă am vreo legătură cu frații Costea. Dar nu avem nicio legătură. Sincer, nu am auzit de ei, nu îi cunosc prea bine. Au fost atacanți la Craiova și FCSB? Nu îi știu.

Modelul meu de jucător, cel de la care încerc să copiez este Luka Modric. E un jucător care îmi place foarte mult și cred că mă asemăn cu el puțin la joc. E fotbalistul pe care îl urmăresc de când eram foarte mic. Sunt fan Real Madrid și mă uit la toate meciurile lui Modric. Știu că toți juniorii spun că idolii lor sunt Messi sau Ronaldo, dar eu încerc să 'fur' cât pot de mult de la Modric. Îmi place foarte mult stilul lui de joc și îl urmăresc atent", a dezvăluit Ionuț Costea pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea