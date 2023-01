Născut la Drăgășani, Florin Costea joacă în continuare fotbal, la Viitorul Dăești, în Liga 3, aproape de casă. Nu știe pentru moment când va veni momentul retragerii, însă este sigur ce vrea să facă după: antrenor sau oficial de club, iar ideal ar fi la FC U Craiova. La formația lui Adrian Mititelu a dat cel mai bun randament din cariera de fotbalist (2005-2011), iar de acolo a fost convocat și la naționala României de Victor Pițurcă.

În interviul pentru Sport.ro, Florin Costea vorbește des despre accidentarea din martie 2010 , dintr-un meci cu Poli Iași, când s-a ciocnit de portarul Cristi Brăneț. Verdictul a fost unul crunt pentru cel care câștigase titlul de golgheter al României cu un an înainte: ruptură la ligamentele încrucișate și colaterale ale genunchiului stâng. A lipsit 8 luni de pe gazon, iar de atunci nu a mai fost niciodată la fel, așa cum o spune chiar el.

Ulterior, a urmat dezafilierea lui FC Universitatea Craiova, transferul la Steaua, cea care avea să devină FCSB, dar și alte experiențe în România (Turnu Severin, CFR Cluj, Șirineasa, din nou FC U Craiova) sau în străinătate (Arsenal Tula din Rusia sau Zakho SC din Irak).

Florin Costea a fost golgheterul României în sezonul 2008/2009, când îmbrăca tricoul oltenilor și încheia la egalitate cu Gigel Bucur (17 goluri)

a fost golgheterul României în sezonul 2008/2009, când îmbrăca tricoul oltenilor și încheia la egalitate cu (17 goluri) Are în palmares un titlu cu FCSB (2012/2013, sezon în care a apucat să joace într-un singur meci de campionat): " Nu aștept un tricou de campion de la Steaua. Ei s-au făcut singuri campioni" , spunea Costea, la finalul stagiunii respective.

, spunea Costea, la finalul stagiunii respective. 7 meciuri a strâns Florin Costea la naționala României, însă nu a marcat sub tricolor Florin Costea: "Vreau să mai joc, apoi cursurile pentru licență. Visez să antrenez la FC U Craiova"

Florin, ce faci acum? Cum arată viața ta la 37 de ani?

Încă joc, evoluez la Divizia C. Acum, voi vedea ce va fi în continuare. Îmi doresc să mai joc. Nu am mai evoluat, dar încă sunt la Viitorul Dăești. Sper să joc în continuare, până în vară, cel puțin. Din vară încep cursurile la licența B, aștept un master care să-mi permită să mă înscriu.

Știu că spuneai că ai vrea ca Viitorul Dăești să fie ultima echipă din carieră. Te-ai răzgândit?

Nu m-am răzgândit. E posibl să fie. Încă nu știu nimic, dar îmi doresc să joc în continuare pentru că simt că mai pot și ar fi păcat să nu o fac dacă mă ajută corpul.

După spui că ți-ai dori să ajungi antrenor?

După, da. Ți-am zis, voi urma cursurile de antrenor și voi vedea. Dacă nu, ceva în cadrul unui club. Tot în domeniul fotbalului mă văd pentru că altceva nu știu să fac.

Dacă ar fi să te gândești la momentul în care te-ai apucat de fotbal, ce ai reușit să atingi din ce îți propuneai și ce nu?

Nu m-am gândit neapărat la asta. Eu zic că am avut o carieră destul de frumoasă. Singurul regret rămâne acea accidentare, poate puteam să fac mult mai mult. Dar așa e în viață, trebuie să le iei pe toate așa cum sunt. Așa a fost să fie.

"Am fost un luptător, am trecut prin multe"

Te referi la accidentare din 2010, nu?

Da, da! Când eram golgheterul României, eram pe val și trebuia să plec afară, dar asta a fost.

Mai ții minte prin câte operații ai trecut de-a lungul carierei?

Da, am trecut prin multe. Sunt operat de două ori la genunchiul stâng, de două ori la genunchiul drept. Am avut destule probleme, dar e bine că pot evolua și în ziua de azi. Am trecut peste ele și chiar mă simt bine din toate punctele de vedere. Bineînțeles, jucând la un nivel mai scăzut.

După toate accidentările, Adrian Mititelu te descria ca un luptător. Asta a fost cea mai mare calitate a ta?

Da, chiar am luptat. Dacă joc și în ziua de azi după atâtea lucruri prin câte am trecut, chiar da, un luptător mă consider și eu. Am trecut prin multe, dar le-am depășit ușor, ușor și mă simt foarte bine pe plan personal și sper și profesional. Dacă voi avea șansa ca antrenor, sper. Dacă nu, ceva în cadrul clubului.

Visezi să antrenezi la FC U Craiova?

Da, visez, normal! Mă văd și în cadrul clubului, de ce nu? E echipa la care am crescut, echipa pe care o iubesc cel mai mult și de ce nu?

Ai avut vreo discuție în sensul ăsta cu Adrian Mititelu?

Am mai discutat, dar nu neapărat despre asta. Momentan joc și voi vedea ce voi face. Încă nu știu pe ce drum să o iau.

Florin Costea, ofertat de FC Koln, Porto, Benfica și Dortmund

Dacă nu ar fi fost acele accidentări, unde crezi că ai fi putut să ajungi? Știu că ai avut oferte importante de afară.

Da, oferte au fost mereu. Nu știu ce să zic. Probabil aș fi jucat ani buni afară pentru că, înainte de acea accidentare, eram bine. Așa cum am mai zis, după acea accidentare nu am mai fost eu cel care eram înainte. Am stat un an de zile pe tușă și n-am mai fost același.

Și erau oferte importante la momentul respectiv. FC Koln, FC Porto...

Da! Benfica, Dortmund... dar asta a fost să fie, ce să facem?

"A venit domnul Mititelu la mine acasă și a zis să mergem la Craiova"

În 2005 ai ajuns la Craiova, deși la momentul respectiv te-au vrut și alte echipe importante din România...

Timișoara, domnul Gică Hagi. A mai fost Rapidul, am fost și la două-trei amicale din ce îmi aduc aminte. Și a mai fost o echipă, FC Argeș.

Și de ce Craiova?

Pentru că într-o seară a bătut la ușă domnul Mititelu. A fost mai insistent. A venit și am semnat contractul pe loc. Datorită domnului Mititelu am ajuns acolo, dânsul a venit și mi-a pus contractul pe masă. Îți dai seama că nu puteam să-l refuz!

Și ce ți-a zis?

Că să mergem la Craiova!

Și ai acceptat imediat...

Da, pe loc!

Cum a fost relația ta cu Adrian Mititelu?

Una foarte bună. A fost ca un tată pentru mine, m-a ajutat foarte mult. Din păcate, a venit acea accidentare, dar și problema cu dezafilierea. Probabil aș fi jucat în continuare și poate reușea, în sfârșit, să mă vândă la o echipă, însă așa a fost să fie.

Adrian Mititelu, o calitate și un defect

Cea mai mare calitate a lui Adrian Mititelu care crezi că e?

Își iubește jucătorii. Adică are grijă de ei.

Și cel mai mare defect?

Probabil că nu-i vinde la momentul care trebuie.

Asta și-a reproșat și el.

Da, păi asta e. Și în generația mea erau mulți care ar fi trebuit să plece. Așa cum ai zis și tu, omul are calități și defecte. Dar știm foarte bine, a fost dorința lui să nu vândă pe nimeni. Dacă vindea cum au făcut-o alții, de fapt toți din Liga 1, nu se mai ajungea la acea dezafiliere și la 10 ani fără echipă.

Câți bani crezi că ar fi putut să obțină în schimbul tău la momentul cel mai bun din cariera ta?

Habar n-am! Nu mă pricep la sume. Nici nu știu. Îți dai seama, erau alți bani atunci, mult mai mulți decât acum. Dânsul știe ce oferte a avut pentru mine.

Florin Costea: "Cea mai mare mândrie să joci la națională. Probabil rezultatele îi fac pe unii să refuze acum"

De la Craiova ai ajuns și la echipa națională. Ce ai simțit la prima convocare?

Mândrie! Am jucat doi ani până să mă accidentez. E cea mai mare mândrie să joci la echipa națională. Îmi pare rău că nu am reușit și să înscriu. Dacă nu ar fi apărut acea accidentare, probabil evoluam mult mai mult. Eram destul de tânăr, aveam 23-24 de ani.

Apropo de mândria aceasta, cum vezi ce se întâmplă acum cu jucătorii care refuză să meargă la echipa națională?

Nu știu exact. Nu știu dacă refuză, dar probabil și rezultatele îi fac pe unii să nu își mai dorească. Chiar nu cred că un jucător refuză echipa națională. Nu știu ce gândesc ei, nu pot să vorbesc în numele lor, dar pentru mine era o mândrie să merg la echipa națională.

"La Steaua aș fi avut nevoie de timp. Dacă aveam răbdarea domnului Mititelu, probabil îmi reveneam"

După dezafilierea Craiovei ai ajuns la Steaua, deși toată lumea spunea la momentul respectiv că tu vrei să mergi în străinătate. Cum ai decis până la urmă?

Tot la fel cum am mers și la Craiova. Domnul Becali a fost mai insistent. Țin minte că aveam unele discuții prin Rusia, pe afară, dar domnul Becali a fost insistent. M-a dorit, am mers și am semnat. Nu am stat prea mult pe gânduri pentru că nu îmi place să stau și să aștept dacă am o ofertă clară.

Deci așa ai fost toată cariera. Dacă ai fost dorit cu insistență undeva, ai mers.

Da, normal. Cum e vorba aia, nu da vrabia din mână pe aia de pe gard. Până la urmă, am mers la două dintre cele mai iubite echipe din țară. Ar fi fost greu să refuz, nu cred că ar fi făcut nimeni asta. Craiova și Steaua sunt printre cele mai iubite echipe din țară. Echipe mari, cu tradiție.

28 de meciuri și două goluri la Steaua. De ce nu mai mult?

La Steaua am ajuns exact după acea accidentare. După un an de zile, îți dai seama... am prins și o echipă foarte bună atunci, care a eliminat și Ajax. Știți cum este cu răbdarea la Steaua. Atât s-a putut, din păcate. Dar nu îmi pare rău de nimic.

În momentul acela ai fi avut nevoie de mai mult timp, nu?

Da, după acea accidentare, dacă eram la Universitatea Craiova și cu răbdarea domnului Mititelu, probabil îmi reveneam, dar la Steaua știți cum este situația. Nu te așteaptă nimeni acolo.

Relația cu Gigi Becali cum a fost?

Una normală. Nu prea ne-am intersectat. Am stat și puțin, un an și jumătate și cred că ne-am întâlnit doar de două-trei ori. N-am apucat să-l cunosc bine pe dânsul. Am vorbit doar când am semnat contractul și de două-trei ori când a mai venit la echipă.

În comparație cu Adrian Mititelu cum era? Diferit, asemănător?

Păi, nu știu. Pe Adrian Mititelu l-am cunoscut mai mult, mai profund. Am avut atâtea discuții, am stat 7-8-10 ani lângă domnul Mititelu. Cu domnul Becali m-am întâlnit doar de două-trei ori.

Arsenal Tula i-a oferit cel mai mare salariu

Contractul de la Steaua a fost cel mai bun din carieră?

Nu, nu neapărat.

Dar unde?

Cam peste tot a fost bine. Și în Rusia, și în Irak, și la Craiova.

Și cel mai mare?

Nu a fost la Steaua. În Rusia a fost.

A fost profesor de educație fizică la Dăești

Apropo de asta, cum ești la final de carieră din punct de vedere financiar?

Nu-mi place să vorbesc despre asta, dar sunt bine, foarte bine. Am știut să-mi dozez bine fondurile. Câștig în continuare pentru că joc, am fost și profesor de educație fizică și sport la o școală de aici, din Dăești. Vreau să-mi fac și două-trei echipe de copii. Am oportunități, sunt ok.

Cu prima suma importantă de bani din fotbal ce ai făcut?

I-am dat-o mamei, când eram la Craiova.

Accidentările l-au urmărit și în Irak: "Erau bani frumoși, dar am făcut pubalgie"

Apropo de experiențele din străinătate, spune-mi o experiență inedită din Rusia și una din Irak.

În Rusia ce să zic? Era foarte frig! Călătoream cu trenul, mergeam o noapte întreagă. Cu avionul, la fel, zburai o grămadă. A fost greu, dar a fost ok până la urmă. Îți dai seama, o țară străină, rușii refuzau să vorbească engleză. Trebuia să vorbești limba lor și mai aveam doar un străin sau doi. Cu ei mai vorbeam, dar rușii erau cam dificili.

Când ai văzut că a izbucnit războiul în Ucraina la ce te-ai gândit?

Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva în 2022, dar în politică nu mă bag, nu știu ce treburi au ei. Păcat, mor oameni. A muncit omul o viață întreagă să își facă o casă și după te trezești că e dărâmată.

Și în Irak cum a fost?

Acolo am făcut pubalgie, n-am apucat să joc. Doar 10 minute într-un meci oficial. Era ok, stăteam mai mult în hotel pentru că era și foarte cald, 50 de grade. Ieșeam doar seara la antrenamente. Era ok, erau condiții bune și bani frumoși, însă m-am accidentat și n-am apucat să joc.

"Ovidiu Stîngă și Victor Pițurcă, antrenori pe sufletul meu"

Cine a fost antrenorul care te-a ajutat cel mai mult de-a lungul carierei? Cu cine ai avut cea mai bună relație?

Primul ar fi Ovidiu Stîngă și vreau să îi mulțumesc. Datorită lui Ovidiu Stîngă m-am recuperat în Olanda, m-a ținut la dânsul în casă. Cu dânsul am avut cea mai bună relație, chiar dacă n-am lucrat mult la Craiova. A fost și domnul Victor Pițurcă, care m-a luat la națională, am lucrat și la Craiova. Mai mulți au fost, dar cei doi au fost pe sufletul meu, să zic așa.

Apropo de antrenori, ce crezi că are special Nicolo Napoli de revine mereu la Craiova?

Da, și Nicolo Napoli! Am avut o relație bună la Craiova, am avut cele mai bune evoluții cu dânsului. Are el ceva pentru Craiova, iar când revine, de fiecare dată are și rezultate. Și pe vremea noastră au fost rezultate bune cu dânsul.

"Îl văd pe Compagno în Vest. Sper ca domnul Mititelu să câștige o sumă importantă și pentru Bauza"

Cum ți se pare Andrea Compagno, atacant care a fost la FC U Craiova?

Foarte bun. Mi se pare cel mai bun număr 9 din campionatul României. E un număr 9 autentic, ca în timpurile vechi. Craiova a pierdut mult prin plecarea lui. Probabil cu el ar fi fost acum aproape de play-off, dacă nu chiar în play-off. Ai văzut și tu că s-a adaptat foarte ușor la Steaua (n.r - FCSB), a înscris goluri. Probabil va fi și golgheterul campionatului dacă va fi sănătos, am înțeles că acum are niște probleme.

Îl vezi plecând în Vest, într-un campionat important?

Da, de ce nu? Dacă are evoluții la fel de bune în continuare, va înscrie, de ce nu? De la Steaua se vinde bine.

Vezi într-un atacant din România calitățile tale? Un atacant care să fie pe profilul tău?

Sincer, nu prea urmăresc, nu știu. Îmi place foarte mult și Alibec, dar nu prea urmăresc campionatul. Mai mult la meciurile Craiovei mă uit.

Atunci te întreb de Juan Bauza...

L-am văzut și eu de câteva ori. Probabil l-a dat înapoi acea accidentare pentru că era într-o formă bună. Sper să își revină și să câștige o sumă importantă domnul Mititelu pe el.

Duelul Craiovelor cum îl vezi?

Am fost și eu la meci. Mi s-a părut FC U mult peste și a meritat victoria, părerea mea. În rest, nu intru în alte discuții. Eu țin cu FC U și atâta tot, dar n-am nimic nici cu cealaltă echipă.

"Lumea e indecisă în Craiova. Dacă FC U ia Cupa, o va depăși pe CS U la numărul fanilor"

Când crezi că va reuși echipa lui Adrian Mititelu să o depășească pe cea a lui Mihai Rotaru? Mă refer la număr de fani, rezultate, bani.

Nu știu dacă la număr de fani e în urma ei. Probabil multă lume e indecisă. Dacă ei au avut rezultate, au câștigat de două ori Cupa României, normal că lumea vine. Rezultatele contează! Când ai rezultate, atunci vine și lumea la stadion. Dacă FC U câștigă Cupa României anul ăsta, eu cred că îi va depăși.

Dacă ar fi să dai un pronostic, în câți ani crezi că ia campionatul FC U Craiova?

Nu știu. Eu mi-aș dori cel mai mult să câștige, dar habar n-am. Sincer, îmi doresc ca anul ăsta să câștige Farul, pentru domnul Gică Hagi.

"Regret că nu m-a antrenat Gică Hagi"

Spuneai la început că te-a dorit Gică Hagi la Timișoara. Te-ai mai gândit după, ai regretat?

Îți dai seama că am regretat. Și am fost aproape de Farul și mai recent, au fost niște discuții. E vorba de cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Normal că aș fi vrut să joc și cu dânsul.

Campionatul de acum cum ți se pare? Mai bun, mai slab față de cel în care jucai tu?

Părerea mea este că e mult mai slab decât pe vremea mea, dar sincer îți spun că nu prea urmăresc meciurile. Nu prea am timp, sunt cu copiii și urmăresc doar meciurile mai importante.

"Îi las pe alții să spună cine a fost mai talentat, eu sau Mihai"

Apropo de familie, Mihai cum este?

Joacă și el, e la Câmpulung. Fiecare pe unde poate, ca să zic așa.

Ai putea să spui acum cine crezi că a fost mai talentat? Tu sau Mihai?

Nu... îi las pe alții. Nu îmi place mie să îmi dau cu părerea. Au fost multe discuții de-a lungul timpului, dar important e să fim sănătoși. Fotbalul se termină la un moment dat pentru toți. Alte lucruri sunt importante, părerea mea.