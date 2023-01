Atacantul italian a marcat 14 goluri în 23 de apariții, în toate competițiile, pentru FCU Craiova și FCSB. Fost jucător la ambele echipe, Florin Costea (37 de ani) a vorbit despre jucătorul pentru care Gigi Becali a plătit 1,5 milioane de euro.

Costea crede că atacantul de la FCSB va fi golgheter la finalul sezonului, dacă va fi ferit de accidentări.

Andrea Compagno, lăudat de Florin Costea

„Foarte bun. Mi se pare cel mai bun număr 9 din campionatul României. E un număr 9 autentic, ca în timpurile vechi. Craiova a pierdut mult prin plecarea lui. Probabil cu el ar fi fost acum aproape de play-off, dacă nu chiar în play-off.

Ai văzut și tu că s-a adaptat foarte ușor la Steaua (n.r - FCSB), a înscris goluri. Probabil va fi și golgheterul campionatului dacă va fi sănătos, am înțeles că acum are niște probleme. Da, de ce nu? (n.r. - dacă-l vede plecând în Vest). Dacă are evoluții la fel de bune în continuare, va înscrie, de ce nu? De la Steaua se vinde bine”, a spus Florin Costea, pentru Sport.ro.

Interviul acordat de Florin Costea pentru Sport.ro poate fi citit AICI.

Florin Costea a fost golgheterul României în sezonul 2008/2009, când îmbrăca tricoul oltenilor și încheia la egalitate cu Gigel Bucur (17 goluri)

Are în palmares un titlu cu FCSB (2012/2013, sezon în care a apucat să joace într-un singur meci de campionat): "Nu aștept un tricou de campion de la Steaua. Ei s-au făcut singuri campioni", spunea Costea, la finalul stagiunii respective.

7 meciuri a strâns Florin Costea la naționala României, însă nu a marcat sub tricolor.