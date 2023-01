Gigi Becali sau Adrian Mititelu? Florin Costea a dezvăluit cine l-a ajutat mai mult în carieră 

Florin Costea (37 ani) a fost golgheterul României în sezonul 2008/2009, când îmbrăca tricoul lui FCU Craiova și împărțea Gheata de Aur cu Gigel Bucur (42 ani), ambii cu 17 goluri. Accidentarea gravă din meciul cu Politehnica Iași i-a încetinit ascensiunea și i-a blocat transferul la un club important din Europa.

Florin Costea, veșnic recunoscător lui Adrian Mititelu

După ce Universitatea Craiova a fost dezafiliată, Florin Costea a semant cu Steaua București (n.r. actuala FCSB), unde a strâns doar 28 de meciuri, în care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă. Cu toate că nu a oferit randamentul de la FCU Craiova, relația cu Gigi Becali (64 ani) a fost una foarte bună.

„O relație destul de bună. Sincer, nu prea ne-am întâlnit de multe ori fiindcă dânsul nu prea venea pe la echipă. Poate de 2-3 ori l-am văzut în jurul echipei. Nu a fost nicio relație, nu aveam vreo tangență”, a declarat Florin Costea pentru gsp.

În schimb, fostul atacant a mărturisit că relația cu Adrian Mititelu (54 ani) este cu totul diferită. Florin Costea a ținut să-și arate recunoștința pentru sfaturile și grija pe care finanțatorul lui FCU Craiova i le-a acordat în cariera de fotbalist profesionist.

„Adrian Mititelu a fost ca tatăl meu în fotbal. M-a luat de mic și m-a crescut, am altă legătură cu nea Adi, eu așa îi spun. Nu am ce comparație să fac, pentru că nu prea am stat mult de vorbă cu nea Gigi. Cu Mititelu, la Craiova, am stat mult la discuții. Au fost și bune și mai puțin bune, dar e altceva. Nu pot să fac nicio comparație, e cu totul altceva”, a mai spus Florin Costea.