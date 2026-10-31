Chindia Târgovişte a învins-o pe CSL Ştefăneşti cu scorul de 3-0, sâmbătă, în deplasare, în etapa a 12-a din Liga 2 de fotbal. Chindia a urcat pe locul al doilea după acest succes.

Liderul Poli Timişoara a obţinut doar un egal, 2-2, cu ”lanterna roşie” CSC Dumbrăviţa, echipă din acelaşi judeţ.

Nou-promovata SC Popeşti-Leordeni a urcat pe podium după ce a trecut de Metalul Buzău cu 2-1.

Rezultatele zilei de sâmbătă, 31 octombrie, din Liga 2:

Vineri:

Steaua Bucureşti - CS Dinamo Bucureşti 0-0

Sâmbătă:

CSL Ştefăneşti - Chindia Târgovişte 0-3

CSC Dumbrăviţa - Politehnica Timişoara 2-2

SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumaţi 3-2

Cetatea 1932 Suceava - FC Bihor Oradea 2-2

CSM Olimpia Satu Mare - CSC 1599 Şelimbăr 2-0

SC Popeşti-Leordeni - Metalul Buzău 2-1

AFC ASA Târgu Mureş - Unirea 04 Slobozia 0-1

Sâmbătă are loc şi meciul ACS FC Bacău - FC Metaloglobus (Baza Sportivă FC Bacău, 13:30).

Duminică:

CSM Slatina - Concordia Chiajna (Stadion 1 Mai - Slatina, 11:00)

CSM Reşiţa - CS Gloria Bistriţa (Stadion ''Mircea Chivu'' - Reşiţa, 12:30)

Clasamentul din Liga 2 după rezultatele de sâmbătă: