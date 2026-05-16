Imediat după ultimul fluier al arbitrului din partida cu Chindia Târgoviște, patronul covăsnenilor a lăsat bucuria să preia controlul. Camerele de luat vederi l-au surprins pe Laszlo Dioszegi în timp ce a sprintat direct spre centrul terenului pentru a se alătura fotbaliștilor săi. Pe gazon, acesta s-a prins în hora bucuriei cu echipa, a dansat și a cântat împreună cu jucătorii, bucurându-se ulterior și alături de suporterii prezenți în tribunele stadionului.

Formația din Sfântu Gheorghe și-a asigurat revenirea în elita fotbalului românesc după un singur sezon petrecut în liga a doua. Rezultatul de egalitate înregistrat sâmbătă, scor 1-1 cu Chindia Târgoviște, în etapa a 10-a și ultima a play-off-ului, a asigurat biletele pentru promovarea directă.

Sepsi OSK a încheiat play-off-ul la egalitate de puncte cu FC Voluntari, ambele echipe acumulând 64 de puncte. Potrivit criteriilor de departajare, covăsnenii au fost avantajați de parcursul din sezonul regulat, pe care l-au terminat pe o poziție superioară adversarilor direcți (locul 2 față de locul 5).