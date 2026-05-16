GALERIE FOTO Gestul făcut de patronul lui Sepsi direct pe gazon după promovarea în Superliga. Camerele au surprins totul

Gestul făcut de patronul lui Sepsi direct pe gazon după promovarea în Superliga. Camerele au surprins totul Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laszlo Dioszegi a oferit imagini memorabile la finalul meciului care a readus-o pe Sepsi OSK în primul eșalon, sărbătorind alături de jucători și fani.

TAGS:
Sepsi OSKSuperligaliga 2laszlo dioszegi
Din articol

Imediat după ultimul fluier al arbitrului din partida cu Chindia Târgoviște, patronul covăsnenilor a lăsat bucuria să preia controlul. Camerele de luat vederi l-au surprins pe Laszlo Dioszegi în timp ce a sprintat direct spre centrul terenului pentru a se alătura fotbaliștilor săi. Pe gazon, acesta s-a prins în hora bucuriei cu echipa, a dansat și a cântat împreună cu jucătorii, bucurându-se ulterior și alături de suporterii prezenți în tribunele stadionului.

Formația din Sfântu Gheorghe și-a asigurat revenirea în elita fotbalului românesc după un singur sezon petrecut în liga a doua. Rezultatul de egalitate înregistrat sâmbătă, scor 1-1 cu Chindia Târgoviște, în etapa a 10-a și ultima a play-off-ului, a asigurat biletele pentru promovarea directă.

Sepsi OSK a încheiat play-off-ul la egalitate de puncte cu FC Voluntari, ambele echipe acumulând 64 de puncte. Potrivit criteriilor de departajare, covăsnenii au fost avantajați de parcursul din sezonul regulat, pe care l-au terminat pe o poziție superioară adversarilor direcți (locul 2 față de locul 5).

  • Vlcsnap 2026 05 16 13h28m14s521
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FC Voluntari merge la baraj, Corvinul e campioană în Liga 2

Deși a reușit o victorie pe teren propriu în fața celor de la Steaua, scor 4-2, FC Voluntari a încheiat stagiunea pe locul al treilea. Ilfovenii vor fi nevoiți să dispute barajul de promovare, adversara urmând să fie stabilită după finalizarea partidelor programate luni seara în Superliga.

Cealaltă echipă care a obținut promovarea directă este Corvinul Hunedoara. Liderul și campioana incontestabilă a eșalonului secund a încheiat sezonul tot sâmbătă, cu o remiză, scor 1-1, în compania formației FC Bihor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
România și alte 35 de state au aprobat înființarea unui tribunal special, „ca cel de la Nürnberg”, pentru judecarea lui Putin
România și alte 35 de state au aprobat înființarea unui tribunal special, „ca cel de la Nürnberg”, pentru judecarea lui Putin
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotografia postată de Sepsi OSK imediat după promovarea directă în Superliga
Fotografia postată de Sepsi OSK imediat după promovarea directă în Superliga
Ungurii au reacționat imediat după ce Sepsi OSK a revenit în Superliga României
Ungurii au reacționat imediat după ce Sepsi OSK a revenit în Superliga României
Ungurii au reacționat categoric după ce Sepsi a fost bătută la Voluntari: ”Fără șut pe poartă?”
Ungurii au reacționat categoric după ce Sepsi a fost bătută la Voluntari: ”Fără șut pe poartă?”
ULTIMELE STIRI
Gata, Robert Lewandowski a luat decizia finală!
Gata, Robert Lewandowski a luat decizia finală!
Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr
Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr
Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!
Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!
Pep Guardiola a făcut anunțul despre viitorul său
Pep Guardiola a făcut anunțul despre viitorul său
Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30
Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”

Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”

Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins

Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins

Barcelona, transfer de 100.000.000 de euro direct din Premier League

Barcelona, transfer de 100.000.000 de euro direct din Premier League

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Xabi Alonso și-a dat acordul și semnează în Premier League!

Xabi Alonso și-a dat acordul și semnează în Premier League!

Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat

Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat



Recomandarile redactiei
Gata, Robert Lewandowski a luat decizia finală!
Gata, Robert Lewandowski a luat decizia finală!
Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!
Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!
Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr
Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr
Fierbe Bănia! Suma ireală cerută pe piața neagră pentru un bilet la meciul Universitatea Craiova - U Cluj
Fierbe Bănia! Suma ireală cerută pe piața neagră pentru un bilet la meciul Universitatea Craiova - U Cluj
Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Alte subiecte de interes
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Reacția lui Marius Șumudică după remiza dintre Rapid și Sepsi OSK: "O să spun, dar mai cu perdea"
Reacția lui Marius Șumudică după remiza dintre Rapid și Sepsi OSK: "O să spun, dar mai cu perdea"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
CITESTE SI
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

stirileprotv Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

stirileprotv Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!