Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară, de la ora 20:00, în etapa #9 din play-off-ul eșalonului secund. La capătul celor 90 de minute, ilfovenii s-au impus cu 2-0 și au înregistrat trei puncte uriașe.

Sepsi e pe doi cu 63 de puncte, iar FC Voluntari e pe trei cu 61 de puncte, astfel că, a doua promovată direct în Superliga, după ce Corvinul și-a asigurat deja acest statut, se va decide în ultima etapă.

Ungurii au reacționat categoric după ce Sepsi a fost bătută la Voluntari: ”Fără șut pe poartă?”

Publicația maghiară Nemzeti a scris despre meciul de la Voluntari și a ținut să evidențieze faptul că gruparea din Sfântu Gheorghe nu a bifat niciun șut pe spațiul porții.

”Venită cu un avantaj de cinci puncte, Sepsi a practicat un joc prea precaut pe terenul urmăritoarei sale, în timp ce mult mai ofensiva și dinamica echipă din FC Voluntari și-a creat ocazii una după alta la poarta lui Bogdan Ungureanu.

Gazdele au marcat două goluri foarte asemănătoare la mijlocul primei reprize: mai întâi Mihai Roman a reluat cu capul, în plonjon, în colțul din dreapta jos o centrare venită din stânga, apoi Lovro Cvek a făcut același lucru după o centrare din dreapta.

Slăbiciunea jocului ofensiv al celor din Sfântu Gheorghe este evidențiată de faptul că, în primele 45 de minute, doar cei doi fundași centrali, Denis Haruț și Alin Dobrosavlevici, au fost periculoși, fiecare cu câte o lovitură de cap trimisă peste poartă.

După pauză, deși Sepsi a schimbat ritmul și a împins jocul în jumătatea adversă, încurajată de aproape 200 de suporteri, nu a reușit în continuare să-și creeze ocazii importante și a încheiat meciul fără niciun șut pe poartă.

Echipa secuiască a reușit doar să reducă numărul ocaziilor gazdelor, deși Robert Petculescu, iar apoi, spre final, Matko Babić au scăpat singuri spre poartă, însă Ungureanu a intervenit salvator de fiecare dată”, a scris Nemzeti.