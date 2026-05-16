Formația din Sfântu Gheorghe a încheiat la egalitate de puncte cu FC Voluntari, 64, însă a avut câștig de cauză datorită punctelor acumulate în sezonul regular.

În urma rezultatului, FC Voluntari a ratat promovarea directă și va merge la baraj, unde va întâlni una dintre echipele din Superligă, în funcție de configurația finală a clasamentului din play-out. Chindia Târgoviște va disputa și ea barajul, urmând să joace împotriva uneia dintre Farul Constanța sau Petrolul Ploiești.

Fotografia postată de Sepsi OSK imediat după promovarea directă în Superliga

La scurt timp după finalul meciurilor, pe pagina oficială de Facebook a celor de la Sepsi a apărut o fotografie cu jucătorii și antrenorul Ovidiu Burcă, însoțită de mesajul „Superliga, venim!”.