CFR Cluj a obtinut cea mai importanta semnatura a iernii! Jucatorul care va sta in Gruia pana in 2022! Clubul a facut anuntul!

Mario Camora si-a prelungit contractul cu CFR Cluj.

CFR Cluj a reusit sa obtina semnatura lui Mario Camora, iar capitanul echipei si-a prelungit contractul. Fundasul a semnat o noua intelegere, valabila in urmatorii 3 ani.

"Suntem bucurosi sa va anuntam ca Mario Camora, capitanul echipei noastre, si-a prelungit pentru inca trei ani contractul cu CFR Cluj! Unul dintre cei mai importanti jucatori ai CFR-ului, un lider veritabil, <<Camo>> a ales sa continue in Gruia si sa castige cat mai multe trofee in culorile alb-visiniu!", a anuntat clubul clujean pe Facebook.

Fundasul de 32 de ani este jucatorul CFR-ului din vara anului 2011, a bifat 274 de meciuri in toate competitiile si a marcat 6 goluri. Mario Camora a fost transferat de la Naval 1º de Maio si a devenit rapid un om de baza in echipa clujeana.

Primul meci in care Camora a fost numit capitan s-a jucat in martie 2015, impotriva Viitorului. De atunci, portughezul a mai purtat banderola in alte 11 partide din Liga 1.