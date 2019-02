Transferuri importante la echipa lui Ciprian Marica! Farul Constanta aduce fotbalisti care au jucat pentru Benfica, Sporting si Blackburn!

Ciprian Marica a transferat jucatori importanti in aceasta iarna.

Farul Constanta este pe loc retrogradabil in Liga a 2-a, iar Ciprian Marica vrea sa salveze echipa de la malul marii. Pentru a realiza acest lucru, fostul international a facut o serie de transferuri rasunatoare.

Marica i-a adus la echipa sa pe Joao Diogo, fundas lateral, si mijlocasii Diogo Rosado si Celestino. Diogo si Rosado au jucat ultima oara pentru Gaz Metan Medias.

Diogo Rosado este un mijlocas de 28 de ani, cu un CV impresionant. A facut junioratul la Sporting Lisabona, insa la nivel de seniori a jucat pentru marea rivala, Benfica. In cariera sa, mijlocasul a mai jucat la Real SC, Penafiel, Feirense, Blackburn, Vitoria Setubal, FC Arles, Pacos Ferreira, Ermis Aradippou, Progresso LS si CD de Agosto.

Celestino este celalalt mijlocas pe care Marica l-a adus la Farul Constanta. Are 32 de ani, poate fi folosit in fata apararii si a jucat in Liga 1 pentru CFR Cluj intre 2011 si 2013. De-a lungul timpului, Celestino a evoluat pentru Sporting Lisabona, Olivais, Estoril, Estrela Amadora, Belenenses, Olhanese, Atletico CP si Enosis Neon.

Fundasul Joao Diogo, in varsta de 30 de ani, a jucat la Maritimo, Belenenses, avand 120 de meciuri in prima liga portugheza. In Romania a evoluat pentru Gaz Metan Medias.

