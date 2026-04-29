La începutul lunii aprilie, Radu Miruță a susținut o conferință de presă în care a anunțat că a început deja procedurile pentru promovarea echipei în Superligă. MApN a invitat investitorii privați să se asocieze cu clubul pentru a rezolva problema dreptul de a juca în prima ligă.

Forma de organizare a clubului nu a permis promovarea în primul eșalon, chiar dacă Steaua a reușit, în patru ani de Liga 2, să promoveze de două ori direct și să obțină un loc de baraj.

Radu Miruță face anunțul: ”Sunt șanse mari să se realizeze parteneriatul”

Radu Miruță a anunțat, miercuri, că există investitori privați dispuși să se asocieze cu Steaua, dar și că sunt șanse foarte bune pentru ca parteneriatul să se realizeze. Dacă totul se va rezolva în următoarea perioadă, atunci echipa din Ghencea ar putea avea drept de promovare din sezonul următor.

„Sunt șanse foarte mari să se realizeze parteneriatul. După discuția de azi, mi-este foarte clar că există investitori dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe. Oamenii știu despre ce e vorba, știu valoarea mărcii, știu ce sumă de bani trebuie să pună pentru a-i acoperi valoarea.

Am agreat ca până luni, să-mi trimită un document, în care să menționeze și în scris condițiile și propunerea. Trebuie să vedem și documentele. Vom analiza propunerea din punct de vedere de business, după care structurile ministerului o vor aviza juridic și financiar pentru a merge mai departe.

Steaua nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri care au fost vehiculate în spațiul public, cu justificări care pică una după alta”, a spus Radu Miruță, pentru site-ul as.ro.

Daniel Oprița, patru promovări și un baraj în șase ani la Steaua

În cei șase ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două ”blocate” de forma de organizare a clubului) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.

În vară anului 2024, antrenorul a semnat un nou contract cu Steaua, valabil pentru încă două sezoane.

Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.