Ricardo Pădurariu, prima mutare a FCSB-ului din noul sezon

Omul care decide totul la FCSB a anunțat mai multe mișcări de trupe pentru perioada de mercato din această vară. Pe lângă ”5-6 jucători”, Becali vrea să aducă și un antrenor care să-i ia locul lui Mirel Rădoi (45 de ani).

Pentru sezonul următor, Ricardo Pădurariu (18 ani) poate fi surpriza campioanei României. Tânărul jucător evoluează pe postul de fundaș stânga, iar în acest sezon a fost om de bază la Corvinul Hunedoara, care este ca și promovată în Superligă.

Din vară, Pădurariu se va întoarce la FCSB, unde are șanse să rămână dacă va confirma, scrie Spotmedia.ro. Ar fi o mutare impresionantă, mai ales că Becali a evidențiat, de foarte multe ori, lipsa unui jucător de câmp, eligibil pentru regula U21, care să-l mulțumească.

FCSB, Botoșani și Csikszereda rămân în lupta pentru barajul de Conference League

Miza celor de la FCSB în acest final de sezon este obținerea primului loc din play-out, care asigură statutul de gazdă la primul baraj pentru Conference League, unde adversară va fi o altă formație din play-out.

Cu două meciuri rămase pentru FCSB - cu Unirea Slobozia și Hermannstadt, ambele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării - formația roș-albastră rămâne cu 36 de puncte, iar FC Botoșani, următoarea echipă cu licență europeană, se poate apropia la doar două lungimi în cazul în care va învinge Farul, la Constanța, sâmbătă.

În ultimele două etape, FC Botoșani va mai înfrunta Petrolul (acasă) și Csikszereda (deplasare).

Teoretic, și Csikszereda păstrează șanse pentru calificarea la barajul de Conference League, însă are nevoie de un parcurs perfect - inclusiv victorie în meciul direct cu FC Botoșani, din ultima rundă.