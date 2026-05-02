În ultimul meci al zilei din Liga 2, Sepsi OSK a învins-o la Sfântu Gheorghe pe Corvinul Hunedoara cu 2-1 și a urcat pe locul secund în clasamentul play-off-ului, poziție prin care poate promova direct în primul eșalon al României.

Denis Haruț a deschis scorul în minutul 45+3 pentru Sepsi OSK, iar Sergio Ribeiro a restabilit egalitatea în minutul 58 pentru Corvinul. Cmiljanic a dat lovitura de grație în minutul 84 al confruntării.

Sepsi a învins-o pe Corvinul și amenință primul loc din Liga 2!

Sepsi OSK a urcat pe locul secund în clasament devansând-o pe FC Voluntari. Cinci victorii, un egal și o înfrângere au covăsnenii până acum în partea a doua a campionatului.

Corvinul rămâne pe prima poziție cu 65 de puncte. Echipa pregătită de Florin Maxim e la cinci lungimi în fața lui Sepsi OSK și are în șapte runde patru victorii și trei eșecuri.

În play-off-ul ligii secunde s-au mai jucat FC Voluntar - FC Bihor, meci câștigat de ilfoveni cu 2-1, dar și Chindia Târgoviște - Steaua București, în care ”militarii” s-au impus cu 2-1.





Rezultatele etapei #7 din play-off (2 mai 2026)

Sepsi OSK - Corvinul Hunedoara 2-1

- Corvinul Hunedoara 2-1 FC Voluntari - FC Bihor 2-1

- FC Bihor 2-1 Chindia Târgoviște - Steaua București 1-2

Rezultatele etapei #6 din play-out. Grupa A (2 mai 2026)

ASA Tg. Mureș - Ceahlăul Piatra Neamț 4-0

- Ceahlăul Piatra Neamț 4-0 Metalul Buzău - CSM Slatina 1-3

1-3 Poli Iași - Gloria Bistrița 2-2

Câmpulung - CS Dinamo 0-1

Rezultatele etapei #6 din play-out. Grupa B (2 mai 2026)

FC Bacău - CSC Dumbrăvița 1-0

- CSC Dumbrăvița 1-0 CS Afumați - Concordia Chiajna 1-0

- Concordia Chiajna 1-0 CSM Reșița - CSC 1599 Șelimbăr 0-2

0-2 CSM Olimpia Satu Mare - Tunari 1-1





