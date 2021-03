EXCLUSIV | U Cluj nu renunta la RAZBOIUL cu Farul: "Trebuia sa fie amendati cu cea mai mare penalitate! Ne vom adresa comisiei de recurs!"

Continua disputa intre Universitatea Cluj si Farul Constanta dupa ce echipei lui Marica i-a fost acordata victoria la 'masa verde'.

Presedintele Universitatii Cluj, Daniel Stanciu, a vorbit la PRO X despre acest subiect. El a explicat ca oficialii clujeni se asteptau la aceasta decizie si ca o vor ataca la comisia de recurs.

"Era un final asteptat, pentru ca e clar ca Farul s-a aparat doar cu o hartie emisa de DSP Constanta si va dati seama ca nimeni nu a vrut sa treca peste aceasta decizie a unei institutii a statului, cu toate ca era clar ca cei de la Farul nu au respectat protocolul medical, ca puteau juca, puteu prezenta 13 jucatori la meciul de la Cluj.

Era o decizie la care ne asteptam. Intentia noastra a fost sa demonstram ca lucrurile se pot schimba daca ne dorim asta.

Inca o data vreau sa le multumesc celor de la Rapid, care au avut probleme cu covidul si au tinut sa joace. Si noi revenisem atunci dupa 19 zile de inactivitate si am si pierdut acel meci. Vrem sa le multumim celor de la Rapid pentru ca sincer mie de meciul ala mi-era frica si nu de cel cu Farul.

La momentul meciului cu Farul am avut 29 de cazuri de covid, 29 de jucatori izolati. Exista testare din doua in doua saptamani si nu se regaseau pe testarea anterioara si nici nu au evoluat ultimele 3 partide inaintea meciului cu Universitatea Cluj. Au aparut la testarea dinaintea meciului, au avut poveste care oricum nu are rost pentru ca decizia Comisiei de disciplina e clara si atunci nu ne vom merge catre Comisia de recurs.

Noi am vrut prin aceasta actiune la Comisia de Disciplina sa tragem un semnal de alarma pentru ca sunt foarte multe echipe care au profitat de acea regula.

Desi Comisia a constatat ca cei de la Farul au incalcat protocolul medical cu lucruri foarte grave, noi nu am cerut amendarea celor de la Farul, am zis ca nu ne intereseaza ca au incalcat protocolul.

Amenzile sunt foarte mari, ati vazut saptamana trecuta ce decizii s-au dat impotriva Petrolului si a Craiovei, dar am zis ca nu ne intereseaza amendarea clubului Farul, ci doar respingerea actiunii departamentului de competitii care cerea ca meciul sa fie omologat cu scorul de 3-0 pentru echipa Farul.

In mod normal, Farul trebuia amendata cu cea mai mare penalitate pe care o prevede protocolul medical.

E asa un cumul. In 7 zile efectiv s-a destramat o munca de 8-9 luni a celor din administratia clubului, a antrenorilor, a lotului de jucatori", a spus Daniel Stanciu la Ora Exacta in Sport.