"Eu am dat toate salariile! O sa cer banii inapoi, ce sa fac?!" Becali e la un pas sa aiba DOUA echipe in Liga 1! Anunt de ultima ora

Gigi Becali recunoaste ca el se afla in spatele ascensiunii neasteptate a lui FC Clinceni.

Succesul echipei de langa Bucuresti l-a luat prin surprindere pe Becali. Patronul FCSB spune ca va trebui sa-si recupereze investitia dupa promovarea Cliceniului. Ia in calcul chiar sa le ceara banii inapoi conducatorilor echipei. :)

"Daca va promova, o sa trebuiasca sa fac toate demersurile, sa spun ca am finantat, sa le cer banii inapoi. Trebuie sa fac niste lucruri, sa fim in legalitate. Salarii le dau eu, imprumut de jucatori - tot eu. Ne gandim la jucatori, sa vedem. Eu radeam cand imi spuneau ca ei promoveaza. Am mai dat acolo bani, dar sa ne spuna care sunt pasii legali. Pe mine ma intereseaza sa promovam jucatori acolo, atat. O sa facem totul sa fie in legalitate. Eu am vrut sa promovez jucatori acolo, in divizia B. Primaria dadea lucrurile administrative, salariile si celelalte le sponsorizam eu", a spus Becali la Digisport.

Clinceniul e lider in Liga 2 cu 10 etape inainte de finalul campionatului.