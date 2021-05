Primul jucator care si-a anuntat plecarea de la Astra dupa dezastrul retrogradarii: "Nu stau sa joc in Liga 2!"

Astra a pierdut primul jucator dupa ce a retrogradat.

Valerica Gaman, fundasul care facea parte din generatia ce lua titlul in 2016 este total dezamagit de ceea ce s-a intamplat in acest sezon. Gaman nu este multumit de statutul echipei si va pleca dupa finala Cupei.

"Fotbalul ne-a pedepsit dupa un an cu multe probleme. A depins de noi sa ne salvam, pacat. Sper ca acest club sa continue si peste un an sa revina. Probabil atat putem. Trebuie sa fim realisti. Fotbalul ne-a dat ce meritam, ce sa mai. Am aflat rezultatul de la Hermannstadt, cand au dat gol. Din pacate, atat am putut. Nu putem sa marcam, asta e o problema pe care am avut-o tot sezonul.

Cert e ca au fost multe probleme, nu neaparat financiare. Pot sa spun si nu imi caut un alibi, ca am jucat din 3 in 3 zile. Ne-a dat peste cap, n-am avut timp sa ne revenim, noi jucam mereu in antrenamente, pentru ca antrenamentele le facem la Ploiesti. Schimbari de antrenor, jucatori veniti tarziu, e numai vina noastra si a conducerii. Fotbalul iti da ceea ce meriti.

Cu siguranta nu voi continua in Liga 2. Am deja cateva contacte si vom vedea ce imi va rezerva viitorul. Nu ne gandeam la retrogradare, probabil vom avea o discutie si vom vedea ce se va intampla cu aceasta echipa. Ar fi frumos sa luam Cupa, ne-ar mai indulci amarul", a spus Valerica Gaman, la finalul meciului cu Viitorul.

Astra Giurgiu se afla la prima prezenta in playout. Din 2010, Astra a evoluat in fiecare sezon al Ligii 1.