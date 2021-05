"Cosmarul se incheie aici!" Mesajul lui Mititelu JR. la ultimul meci din Liga 2 al echipei sale! Ce planuri are din sezonul urmator

FCU Craiova va juca in Liga 1 din sezonul urmator!

Oltenii au promovat de pe primul loc, iar Adrian Mititelu JR. promite ca echipa nu isi va dezamagi suporterii in sezonul urmator. Finantatorul clubului a anuntat transferuri importante, astfel incat echipa sa fie una competitiva si de nivelul primei ligi.

Mai mult, fiul lui Adrian Mititelu a avut si un mesaj pentru fanii echipei sale, inainte de ultimul meci din Liga 2 al echipei sale.

"Vor fi nume importante, si jucatori din Liga 1, dar si nume care s-au evidentiat in Liga 2. Sper sa facem o echipa competitiva si sa nu ne facem de ras. Blazonul ne obliga.

Am incredere in jucatorii care vor veni si vom crea un club care va face performanta in Liga 1.

Cosmarul se incheie aici, a fost un vis urat timp de 10 ani, care s-a asternut in mintea suporterilor. De acum inainte, istoria ne obliga sa facem o figura frumoasa in Liga 1. Am revenit acolo unde ne era locul", a spus Adrian Mititelu Jr. la Digi Sport.