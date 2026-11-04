Fostul fundaș al echipei naționale va deveni președintele executiv al formației Cetatea Suceava din Liga 2. Acesta îl va înlocui pe Liviu Grigorean, care va continua activitatea în cadrul grupării sucevene.

Dorin Goian a semnat și va purta o funcție de conducere: „Sperăm să fie de bun augur”

Numirea a fost confirmată în direct la VOYO Sport Live de antrenorul Petre Grigoraș, care consideră că experiența fostului internațional poate ajuta clubul.

„Orice echipă își dorește să aducă jucători importanți din comunitate. E nevoie de oameni de fotbal care să pună umărul la ridicarea echipei la un nivel superior. Cert este că această numire poate fi considerată un lucru pozitiv. Se dorește să se coopteze oameni de fotbal cu experiență la nivelul Sucevei și să sperăm că va fi de bun augur. Cred eu că este benefic pentru oraș, pentru echipă și să sperăm că va fi de ajutor experiența și valoarea numelui pe care îl are”, a declarat Grigoraș la VOYO Sport Live.

Goian a mai activat la Cetatea în perioada septembrie 2024 – noiembrie 2025, ca director tehnic și antrenor principal. Ulterior, a pregătit-o pe Cetatea 1923 Suceava, iar în trecut le-a mai condus pe Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți.

Ca fotbalist, fostul fundaș a evoluat pentru FCSB, Palermo și Rangers, printre altele. La echipa națională a României a strâns 60 de selecții și a marcat cinci goluri.