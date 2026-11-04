EXCLUSIV Petre Grigoraș a venit cu explicațiile, după ce a țâșnit în teren pentru a sări la gâtul arbitrului: „Sincer vă spun”

Petre Grigoraș a venit cu explicațiile, după ce a țâșnit în teren pentru a sări la gâtul arbitrului: „Sincer vă spun” Liga 2
SPORT.RO
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Petre Grigoraș a reacționat după scenele tensionate de la meciul dintre Cetatea Suceava și FC Bihor, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 12-a din Liga 2. 

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Petre GrigorasCetatea SuceavaFC Bihor
Din articol

Incidentul s-a produs pe finalul primei reprize, după ce arbitrul Răzvan Negara a anulat un gol al gazdelor, pe motiv că mingea a intrat în plasă după fluierul său. Grigoraș și-a pierdut cumpătul, a pătruns pe teren și a alergat spre central, iar jucătorii săi au intervenit cu greu pentru a-l opri. Tehnicianul a fost eliminat și a urmărit repriza secundă din tribună.

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Petre Grigoraș regretă incidentul: „Va trebui să rămân mai calm”

La patru zile după eveniment, antrenorul bucovinenilor a intrat în direct la VOYO Sport Live. Grigoraș a recunoscut că regretă reacția avută, chiar dacă este în continuare de părere că decizia arbitrului a fost greșită.

„E normal că am primit o sancțiune, indiferent de cât de vinovat sau nevinovat ești. Sincer vă spun, regret ce s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere a fost o decizie abuzivă, dar este o opinie personală. Îmi pare rău că s-a ajuns la acest lucru, eram într-o situație tensionată, era 2-2, s-a anulat un gol perfect valabil, dar nu aveam voie să am niciun fel de reacție.

Totuși, se fluierase, iar pătrunderea mea pe teren nu trebuia să ducă la eliminare. Nu cred că trebuia să se acorde acel cartonaș. Acum e istorie, va trebui să-mi ispășesc pedeapsa și pe mai departe va trebui să rămân mai vigilent, mai calm. Eu am nevoie să rămân pe margine și echipa are nevoie de mine”, a declarat Petre Grigoraș la VOYO Sport Live.

Cetatea Suceava ocupă locul #6 în Liga 2, cu 22 de puncte după 12 etape. În runda următoare, bucovinenii vor juca în deplasare cu Gloria Bistrița, sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11:00.

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