Fostul atacant al echipei naționale i-a acuzat pe Marius Șumudică și pe suporterii rapidiști de ipocrizie, explicând că și ei au instigat și au scandat insultător la adresa adversarilor.

Poziția lui Ciprian Marica în conflictul dintre FCSB și Rapid

„E clar cu fairplayul și că nu vrem să avem rasism pe stadioane. Suntem cu toții de acord. Din ce în ce mai mult ia amploare chestia asta și în România, în Europa era mai de mult.

Ce e trist e că vine de la niște personaje care ele de-a lungul timpului au instigat, au făcut. Acum sunt în situația în care ei reclamă, ceea ce mi se pare puțin ipocrit! Noi am făcut asta de atâtea ori și acum noi arătăm cu degetul către altcineva. Asta mi se pare urât.

Și nu mă refer doar la Marius Șumudică. Mă refer și la cei de la Rapid, care și ei au niște scandări foarte înflorite așa. Tocmai tu sau tocmai voi vă găsiți acum să îi reclamați pe ceilalți (Bogdan Lobonț: Hoțul strigă hoțul!).

Asta mi se pare urât. Ori suntem bărbați, ori nu mai suntem! Tu strigi, iar dacă ceilalți strigă îi arăți cu degetul. Urât, nu îmi plac astea!”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Marica: „Dacă nu schimbăm nimic, nu o să schimbe nimic”

Marica a susținut ulterior că trebuie să fie penalizați doar suporterii care scandează rasist, nu cluburile sau toți fanii.

„Și nu cred că ar trebui să intervină prea mult cine e în cauză. Comisia de Disciplină de la FRF nu are altă treabă decât să se implice. Le dau 20 de probleme mari la care nu iau nicio măsură și acum se implică în niște scandaluri care nu sunt de nasul lor și nici nu ar trebui să se implice pentru că vor lua mai multă amploare. Poți să faci anumite lucruri, dar ai grijă să nu degenereze în lucruri intenționate, când vrei să îți pedepsești echipa.

Eu am dat și o soluție! Terminați cu prostia asta să pedepsiți jucători și cluburi când greșesc suporterii. Și nu toți, anumiți suporteri! Poți să îi identifici astăzi, nu trebuie să îi pedepsești pe toți, nu trebuie să închidem stadioane. Trebuie să îi facem responsabili pe cei care greșesc, nu pe toată lumea.

Cum au reușit cei din Anglia, din țările civilizate? Prin exemplul personal! Noi suntem aici să îl identificăm pe cel care a greșit. L-am identificat, el plătește, el are o problemă. Dacă nu schimbăm nimic, nu o să schimbe nimic. Nu mai pedepsiți echipele, terminați cu prostiile astea. Unii dintre ei se bucură”, a adăugat Marica.