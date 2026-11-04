Într-un duel pentru minge, la ultima fază a meciului Tenerife - FC Andorra, portarul Jesus Owono a ridicat piciorul și l-a lovit în zona pieptului pe Jesus de Miguel. În urma impactului, fotbalistul de la Tenerife a suferit un stop cardiac. Medicii prezenți la stadion au reușit să îl resusciteze, însă s-a stins din viață câteva ore mai târziu.

Jesus Owono: ”Sunt cele mai dificile zile din viața mea!”

Într-un comunicat publicat pe pagina oficială a FC Andorra, portarul Jesus Owono a rupt tăcereai după ce i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel.

Owono a transmis că este profund îndurerat de cele întâmplate și a subliniat că își va asuma responsabilitatea pentru tragedia petrecută în meciul dintre Tenerife și FC Andorra.

”Acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea. Îmi este greu să îmi găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să înțeleg tot ce s-a întâmplat.

Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesús. Mă gândesc la el, la familia sa și la toți cei care l-au iubit.

Știu că vor exista multe întrebări la care va trebui să răspund și voi înfrunta tot ce va urma cu tot respectul. Dar, în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la altceva decât la Jesús și la durerea prin care trecem.

Odihnește-te în pace, Jesús”, a transmis Jesus Owono într-un comunicat oficial publicat de FC Andorra.